Политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, как эта информация влияет на российское общество и на российских военных.

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Рейтинги катастрофически снижаются

По его словам, сообщения об украинском контрнаступлении звучат не только от украинского военного командования, а также от аналитиков из США, европейских военно-аналитических центров.

Затем на российских пропагандистских шоу – у Соловьева, Скабеевой – собирают экспертов и начинают размышлять на эту тему: когда произойдет контрнаступление, по каким направлениям, сколько тяжелого оружия уже поступило в Украину и т.д. И это становится главной темой на протяжении суток или даже недели,

– заметил эксперт.

По его словам, когда рядовой россиянин включает телевидение, то вместо победных тем он видит, как в этих шоу обсасывают украинское контрнаступление.

"И это не придает ему уверенности или победоносных настроений. И именно поэтому рейтинги пропагандистских шоу катастрофически снижаются", – добавил Тизенгаузен.

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Оказывают негативное влияние

По его мнению, для российских военных украинское контрнаступление – это не какое-то фантастическое событие.

Они уже видели предыдущие прецеденты на Харьковском и Херсонском направлениях. До этого ВСУ проводилась определенная работа – наносились удары по командным центрам, логистическим путям, аэродромам оккупантов. Обескровливалась территория, на которую затем будет направлено контрнаступление,

– подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что сейчас российские военные думают, пойдут ли на их участок фронта ВСУ, или на соседний.

"Есть такая поговорка, ожидание смерти хуже самой смерти. Ее можно перефразировать: ожидание контрнаступления хуже самого контрнаступления. Поэтому такие заявления информационно-психологически негативно влияют и на российское общество, и на российских военных", – резюмировал Борис Тизенгаузен.

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