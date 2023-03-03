Стоит вспомнить октябрьские и декабрьские разговоры о том, что танки никто не даст, мол, это "красная" линия, нам максимум передадут снаряды к HIMARS. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"А здесь мы уже говорим о танках. Уже не 10 – 20 единиц, а сотнями исчисляются. Да, это растянуто по времени. Но все это будет", – убежден политтехнолог.

Россияне удивятся

Политолог отметил, что у наших западных партнеров есть определенная стратегия передачи вооружения. "Когда ты порционно передаешь разную номенклатуру вооружения, ты можешь полностью контролировать войну. Ты можешь понимать, где, чем и когда будет наступление, что будет необходимо, сколько будет уничтожено российской техники", – пояснил он.

Тизенгаузен считает, что авиация у нас будет, но она будет предоставлена в пиковую фазу украинского наземного наступления, когда мы пойдем тяжелой техникой. К слову, говорит политтехнолог, направление контрнаступления тоже не очень известно, и это правильно.

Наконец-то мы сознательно пришли к тому, что не нужно говорить, когда, где и сколько чего приедет. Не стоит говорить, как давно учатся наши пилоты и учатся ли вообще. Я думаю, это будет очень неприятный сюрприз для России. Но с авиацией затянется на дольше, чем с танками,

– утверждает политтехнолог.

Он считает, что было бы логично не объявлять о передаче авиации и начинать учить пилотов, а уже готовые экипажи. Это не позволит России подсчитать, когда украинские пилоты научатся и когда им ждать авиацию.

Наше военно-политическое руководство и западные партнеры делают все правильно. Кроме того, немаловажный момент – подготовленные аэродромы и ремонтные базы. В идеале должно быть принято политическое решение о том, чтобы авиация могла базироваться и ремонтироваться у одного из наших соседей. Это было бы правильно и логично,

– отмечает Тизенгаузен.

Да, это довольно "красная" линия для россиян. Но вполне возможен и такой вариант.

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