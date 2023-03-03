Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, специалист по ПВО Андрей Крамаров. Он сообщил, что у россиян были планы по авиационным налетам на территорию Украины, но им пришлось от них отказаться.
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Крамаров сообщил, что основу российских самолетов-истребителей составляют Су-30 и Су-34, которые практически однотипны. Разница в том, что самолет Су-34 имеет более совершенную систему запуска и может запускаться без посторонней помощи.
"Большое наступление" началось
Военный эксперт рассказал, что последние две недели враг уже использует тактическую авиацию, в частности, это видно в сводках Генштаба. Ежедневно, мы видим, что есть сбитые самолеты Су-25, Ка-52, Ми-24, МиГ-35.
То, что они начали использовать тактическую авиацию, то есть истребители, очень дорогую технику – это один из признаков, что "большое наступление", о котором нам говорили, уже началось,
– добавил эксперт.
Крамаров о тактике российской авиации: смотреть видео
Пилоты отказались от авианалетов
По словам Крамарова, сейчас можно сделать заключение, что враг не собирается применять эту авиацию для массированных ударов. А раньше была информация, что враг планировал совершать на территорию Украины, где сейчас не происходят боевые действия, массированные авианалеты.
Говорят, что отказались, прежде всего, пилоты. Генералы такие планы имели, а начиная от командиров их полков, авиационных цепей и т.п. говорят, что просто отказались, потому что оценивая нашу современную систему противовоздушной обороны, это было бы просто суицидом,
– подчеркнул военный эксперт.
Российская авиация на границе: что известно
- Издание Financial Times, ссылаясь на западную разведку, сообщило, что Россия накапливает самолеты недалеко от границы с Украиной.
- Пионтковский предположил, что самолеты могут действовать волнами. Первая волна – это самоубийцы, японские камикадзе. Они должны будут выявить все позиции украинского ПВО и погибнуть. Следующая волна должна попытаться разрушить украинскую ПВО. А дальше, как в Сирии, россияне хотят безнаказанно бомбить фугасными бомбами города.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас не наблюдается существенное увеличение количества авиационной техники врага, которая принципиально повлияла на течение войны. Он также подчеркнул, что даже если россияне начнут поднимать больше самолетов в небо, то ВСУ все уничтожат.