Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, специалист по ПВО Андрей Крамаров. Он сообщил, что у россиян были планы по авиационным налетам на территорию Украины, но им пришлось от них отказаться.

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Крамаров сообщил, что основу российских самолетов-истребителей составляют Су-30 и Су-34, которые практически однотипны. Разница в том, что самолет Су-34 имеет более совершенную систему запуска и может запускаться без посторонней помощи.

"Большое наступление" началось

Военный эксперт рассказал, что последние две недели враг уже использует тактическую авиацию, в частности, это видно в сводках Генштаба. Ежедневно, мы видим, что есть сбитые самолеты Су-25, Ка-52, Ми-24, МиГ-35.

То, что они начали использовать тактическую авиацию, то есть истребители, очень дорогую технику – это один из признаков, что "большое наступление", о котором нам говорили, уже началось,

– добавил эксперт.

Крамаров о тактике российской авиации: смотреть видео

Пилоты отказались от авианалетов

По словам Крамарова, сейчас можно сделать заключение, что враг не собирается применять эту авиацию для массированных ударов. А раньше была информация, что враг планировал совершать на территорию Украины, где сейчас не происходят боевые действия, массированные авианалеты.

Говорят, что отказались, прежде всего, пилоты. Генералы такие планы имели, а начиная от командиров их полков, авиационных цепей и т.п. говорят, что просто отказались, потому что оценивая нашу современную систему противовоздушной обороны, это было бы просто суицидом,

– подчеркнул военный эксперт.

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