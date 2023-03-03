Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з ППО Андрій Крамаров. Він повідомив, що росіяни мали плани щодо авіаційних нальотів на територію України, але їм довелося від них відмовитися.

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Крамаров повідомив, що основу російських літаків-винищувачів складають Су-30 та Су-34, які практично є однотипними. Різниця лиш в тому, що літак Су-34 має більш досконалу систему запуску і може запускатися без сторонньої допомоги.

"Великий наступ" розпочався

Військовий експерт розповів, що останні два тижні ворог уже використовує тактичну авіацію, зокрема це видно у зведеннях Генштабу. Чи не щодня, ми бачимо, що є збиті літаки Су-25, Ка-52, Мі-24, МіГ-35.

Те, що вони почали використовувати тактичну авіацію, тобто винищувачі, дуже дорогу техніку – це є однією з ознак, що "великий наступ", про який нам казали, вже розпочався,

– додав експерт.

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Пілоти відмовились від авіанальотів

За словами Крамарова, зараз можна зробити висновок, що ворог не збирається застосовувати цю авіацію для масованих ударів. А раніше була інформація, що ворог планував здійснювати на територію України, де зараз не відбуваються бойові дії, масовані авіанальоти.

Кажуть, що відмовилися перш за все пілоти. Генерали такі плани мали, а починаючи від командирів їхніх полків, авіаційних ланцюгів тощо, кажуть, що просто відмовилися, тому що оцінюючи нашу сучасну систему протиповітряної оборони, це було б просто суїцидом,

– наголосив військовий експерт.

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