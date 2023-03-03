Варто згадати жовтневі й грудневі розмови про те, що танки ніхто не дасть, мовляв, це "червона" лінія, нам максимум передадуть снаряди до HIMARS. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"А тут ми вже говоримо про танки. Вже не 10 – 20 одиниць, а сотнями обчислюються. Так, це розтягнуте по часу. Але все це буде", – переконаний політтехнолог.

Росіяни здивуються

Політолог зауважив, що наші західні партнери мають певну стратегію передачі озброєння. "Коли ти порційно передаєш різну номенклатуру озброєння, ти можеш повністю контролювати війну. Ти можеш розуміти, де, чим і коли буде наступ, що буде необхідне, скільки буде знищено російської техніки", – пояснив він.

Тизенгаузен вважає, що авіація у нас буде, але її нададуть у пікову фазу українського наземного наступу, коли ми підемо важкою технікою. До слова, каже політтехнолог, напрям контрнаступу теж не дуже відомий, і це правильно.

Нарешті ми свідомо прийшли до того, що не потрібно казати, коли, де і скільки чого приїде. Не варто казати, як давно навчаються наші пілоти та чи навчаються взагалі. Я думаю, що це буде дуже неприємний сюрприз для Росії. Але з авіацією затягнеться на довше, ніж з танками,

– стверджує політтехнолог.

Він вважає, що було б логічно не оголошувати про передачу авіації й починати навчати пілотів, а вже мати готові екіпажі. Це не дасть Росії можливість підрахувати, коли українські пілоти навчаться і коли їм чекати на авіацію.

Наше військово-політичне керівництво та західні партнери усе роблять правильно. Крім того, важливий момент – підготовлені аеродроми та ремонтні бази. В ідеалі має бути ухвалене політичне рішення про те, щоб авіація могла базуватися й ремонтуватися у когось з наших сусідів. Це було б правильно і логічно,

– відзначає Тизенгаузен.

Так, це доволі червона лінія для росіян. Але цілком можливий і такий варіант.

Яких літаків потребує Україна