Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, эти снаряды будут произведены в течение 12 месяцев.

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Вероятно, именно из этих снарядов страны Евросоюза будут возобновлять склады боеприпасов. Такое решение – оптимальный вариант для пополнения запасов и замены старых снарядов новыми.

Есть некоторые моменты, когда утилизируют старые снаряды, а на их место завозят новые. Как раз утилизацию они проведут по головам россиян. Нам отдадут те снаряды, которые должны идти на утилизацию, а за год возобновят свои запасы,

– предположил Свитан.

Хватит ли этого запаса для контрнаступления

Как подчеркнул Свитан, если это будет происходить по такой схеме, то Вооруженные Силы Украины получат миллион снарядов в сравнительно короткие сроки. В настоящее время подразделения используют около 5 тысяч артиллерийских снарядов в сутки. Для наступления нужно – более 10 тысяч в сутки. В общем – 300 тысяч в месяц.

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Он уверен, что этих снарядов будет достаточно для проведения масштабной контрнаступательной операции.

Миллион снарядов, который используем за три месяца (в случае использования 10 тысяч за сутки – 24 Канал) нам хватит для того, чтобы выйти на азовское побережье и зачистить Крым. Также этого будет достаточно, если ВСУ решат идти по-другому – из Сватового на Луганск, а затем через Россию, чтобы полностью окружить россиян,

– отметил Свитан.

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