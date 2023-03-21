Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ці снаряди будуть вироблені упродовж 12 місяців.
До теми Майор ЗСУ сказав, скільки снарядів потрібно Україні для успішного контрнаступу
Ймовірно, саме з цих снарядів країни Євросоюзу будуть поновлювати свої склади боєприпасів. Таке рішення – оптимальний варіант для поповнення запасів та заміни старих снарядів на нові.
Є певні моменти, коли утилізовують старі снаряди, а на їхнє місце завозять нові. Якраз утилізацію вони зроблять по головах росіян. Нам віддадуть ті, які мають йти на утилізацію, а за рік поновлять свої запаси,
– припустив Світан.
Чи вистачить цього запасу для контрнаступу
Як наголосив Світан, якщо це відбуватиметься за такою схемою, то Збройні Сили України отримають мільйон снарядів у порівняно короткі терміни. Зараз підрозділи використовують близько 5 тисяч артилерійських снарядів на добу. Для наступу потрібно – понад 10 тисяч за добу. А загалом – 300 тисяч в місяць.
Світан пояснив, чи вистачить Україні мільйона снарядів від ЄС: дивіться відео
Він переконаний, що цих снарядів буде достатньо для проведення масштабної контрнаступальної операції.
Мільйон снарядів, який використаємо десь за три місяці (в разі використання 10 тисяч за добу – 24 Канал), нам вистачить для того, щоб вийти на азовське узбережжя та зачистити Крим. Також цього буде достатньо, якщо ЗСУ вирішать йти по-іншому – зі Сватового на Луганськ, а потім через територію Росію, щоб повністю оточити росіян,
– зазначив Світан.
ЄС передасть мільйон снарядів для України: коротко
- У Євросоюзі погодили ініціативу про постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів. Цей крок підтвердила прем'єрка Естонії Кая Каллас.
- За цим планом Україна отримає від Євросоюзу 1 мільйон 155-міліметрових снарядів упродовж 12 місяців.
- Відомо, що 17 з 27 членів Євросоюзу погодилися брати участь у програмі спільного постачання боєприпасів. Серед них – Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Кіпр тощо.