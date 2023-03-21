Определенные действия Запада, особенно такие, как контрнаступление, всегда нуждаются в тщательном планировании, взвешенной оценке ситуаций, моделировании различных сценариев. И только после этого принимается решение. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра военно-правовых исследований", военный эксперт.

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Враг опасается

Он отметил, что подготовка к контрнаступлению продолжается. Оно может состояться в конце весны или, возможно, летом. Пока это неизвестно.

Также доподлинно неизвестно, на каком направлении оно начнется. Но, судя по сообщениям, часто появляющимся из разных источников, – это может быть Юг. На каком направлении, маршруты движения – это тоже тайна,

– считает Мусиенко.

Он обратил внимание, что враг тоже укрепляет свои позиции именно на Юге, в Крыму. Это видно по тому, что министр обороны России Сергей Шойгу посещал Мариуполь. Почему он не поехал на оккупированную Луганщину или Донбасс? Почему Путин или его двойник появились в Мариуполе и Крыму?

"Есть определенные действия, свидетельствующие о том, что враг опасается. Потому что у него есть понимание, что удачное наступление украинских войск на Юге и выход на Крым, это не тотально поражение России вообще – мы тоже должны осознавать это. Но это поражение России в этой войне. И приближение нашей победы", – подчеркнул военный эксперт.

Александр Мусиенко рассказал о возможном направлении контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Оккупанты готовятся к обороне

По его словам, оккупанты вместо того, чтобы готовиться к туристическому сезону в Крыму, роют окопы на пляжах, сооружают блиндажи, укрепляются позиции. Также там постоянно раздаются "хлопки". Даже так называемый руководитель временно оккупированного Крыма Аксенов сделал заявление, что остров готовится к обороне.

Но на фоне всего этого у местных жителей возникает обеспокоенность, что не все так уютно в Крыму, как им рассказывают. И Путин едет в Крым, чтобы внушить надежду и оптимизм, мол, ситуация под контролем, смотрите я здесь, все будет хорошо,

– заметил он.

Аналитик отметил, что Путин заодно проверил состояние дел на полуострове. А также заехал в Мариуполь. Он демонстрирует, что на самом деле для него есть ценным, что они готовят сейчас к обороне и, соответственно, откуда они ожидают возможное контрнаступление.

"То, что едут на Юг первые лица, означает, что у них неуверенность, способны ли они эти позиции удержать. И это требует их присутствия и контроля на месте", - отметил Александр Мусиенко.

Подготовка к контрнаступлению ВСУ: что известно