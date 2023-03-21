Певні дії Заходу, особливо такі, як контрнаступ, завжди потребують ретельного планування, виваженої оцінки ситуацій, моделювання різних сценаріїв. І тільки після цього ухвалюється рішення. Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру військово-правових досліджень", військовий експерт.

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Ворог остерігається

Він зазначив, що підготовка до контрнаступу триває. Він може відбутися наприкінці весни, або, можливо, влітку. Поки що це невідомо.

Також достеменно невідомо, на якому саме напрямку він розпочнеться. Але, судячи з повідомлень, які часто з'являються з різних джерел, – це може бути Південь. На якому саме напрямку, маршрути руху – це теж є в таємниці,

– вважає Мусієнко.

Він звернув увагу, що ворог теж укріплює свої позиції саме на Півдні, в Криму. Це видно по тому, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідував Маріуполь. Чому він не поїхав на окуповану Луганщину чи Донеччину? Чому Путін чи його двійник з'явився в Маріуполі і в Криму?

"Є певні дії, які свідчать про те, що ворог остерігається. Тому що у нього є розуміння, що вдалий наступ українських військ на Півдні і вихід на Крим, це не тотально поразка Росії взагалі – ми теж повинні бути свідомими цього. Але це поразка Росії в цій війні. І наближення нашої перемоги", – наголосив військовий експерт.

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Окупанти готуються до оборони

За його словами, окупанти замість того, щоб готуватись до туристичного сезону в Криму, риють окопи на пляжах, споруджують бліндажі, укріплюються позиції. Також там постійно лунає "бавовна". Навіть так званий керівник тимчасово окупованого Криму Аксьонов зробив заяву, що півострів готується до оборони.

Та тлі усього цього, у місцевих жителів виникає занепокоєння, що не все так затишно в Криму, як їм розповідають. І Путін їде до Криму, щоб вселити надію та оптимізм, мовляв, ситуація під контролем, дивіться я тут, все буде добре,

– зауважив він.

Аналітик зазначив, що Путін заразом перевірив стан справ на полуострове. А також заїхав до Маріуполя. Він демонструє, що насправді є для нього цінним, що вони готують зараз до оборони і, відповідно, звідки вони очікують можливий контрнаступ.

"Те, що їдуть на Південь перші особи, означає, що вони мають невпевненість, чи здатні ці позиції утримати. І це потребує їхньої присутності і контролю на місці", – відзначив Олександр Мусієнко.

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