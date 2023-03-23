Політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, як ця інформація впливає на російське суспільство і на російських військових.

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Рейтинги катастрофічно знижуються

За його словами, повідомлення про український контрнаступ лунають не тільки від українського військового командування, а також від аналітиків з США, європейських військово-аналітичних центрів.

Потім на російських пропагандистських шоу – у Соловйова чи Скабєєвої – збирають експертів і починають розмірковувати на цю тему: коли відбудеться контрнаступ, по яких напрямках, скільки важкої зброї вже надійшло в Україну тощо. І це стає головною темою доби або навіть тижня,

– зауважив експерт.

За його словами, коли пересічний росіянин вмикає телебачення, то замість переможних тем, він бачить, як у цих шоу обсмоктують український контрнаступ.

"І це не додає їм впевненості чи переможних настроїв. І саме тому рейтинги пропагандистських шоу катастрофічно знижуються", – додав Тизенгаузен.

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Мають негативний вплив

На його думку, для російських військових український контрнаступ – це не якась фантастична подія.

Вони вже бачили попередні прецеденти на Харківському та Херсонському напрямках. До цього ЗСУ проводилась певна робота – завдавалися удари по командних центрах, логістичних шляхах, аеродромах окупантів. Знекровлювалась територія, на яку потім буде спрямований контрнаступ,

– підкреслив він.

Політтехнолог зазначив, що зараз російські військові гадають, чи на їхню ділянку фронту підуть ЗСУ, чи на сусідню.

"Є така приказка, очікування смерті є гіршим, ніж сама смерть. Її можна перефразувати: очікування контрнаступу гірше самого контрнаступу. Тому такі заяви інформаційно-психологічно негативно впливають і на російське суспільство, і на російських військових", – резюмував Борис Тизенгаузен.

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