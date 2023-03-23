Політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, як ця інформація впливає на російське суспільство і на російських військових.
Дивіться також "Прорвати сухопутний міст до Криму": у НАТО розповіли, яким бачать весняний контрнаступ ЗСУ
Рейтинги катастрофічно знижуються
За його словами, повідомлення про український контрнаступ лунають не тільки від українського військового командування, а також від аналітиків з США, європейських військово-аналітичних центрів.
Потім на російських пропагандистських шоу – у Соловйова чи Скабєєвої – збирають експертів і починають розмірковувати на цю тему: коли відбудеться контрнаступ, по яких напрямках, скільки важкої зброї вже надійшло в Україну тощо. І це стає головною темою доби або навіть тижня,
– зауважив експерт.
За його словами, коли пересічний росіянин вмикає телебачення, то замість переможних тем, він бачить, як у цих шоу обсмоктують український контрнаступ.
"І це не додає їм впевненості чи переможних настроїв. І саме тому рейтинги пропагандистських шоу катастрофічно знижуються", – додав Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен пояснив, який вплив мають в Росії заяви про наступ ЗСУ: дивіться відео
Мають негативний вплив
На його думку, для російських військових український контрнаступ – це не якась фантастична подія.
Вони вже бачили попередні прецеденти на Харківському та Херсонському напрямках. До цього ЗСУ проводилась певна робота – завдавалися удари по командних центрах, логістичних шляхах, аеродромах окупантів. Знекровлювалась територія, на яку потім буде спрямований контрнаступ,
– підкреслив він.
Політтехнолог зазначив, що зараз російські військові гадають, чи на їхню ділянку фронту підуть ЗСУ, чи на сусідню.
"Є така приказка, очікування смерті є гіршим, ніж сама смерть. Її можна перефразувати: очікування контрнаступу гірше самого контрнаступу. Тому такі заяви інформаційно-психологічно негативно впливають і на російське суспільство, і на російських військових", – резюмував Борис Тизенгаузен.
Контрнаступ Збройних сил України: важливе
- Ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов наголосив, що ключове завдання контрнаступу ЗСУ – зупинити ворога та його наступальний потенціал, який зберігається. А також звільнити окуповані Росією українські території та вийти на кордони 1991 року.
- Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що підготовка до контрнаступу триває. Він може відбутися наприкінці весни, або, можливо, влітку. Поки що це невідомо. За його словами, судячи з повідомлень, які часто з'являються з різних джерел, – це може бути Південь.
- Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман наголосив, що для проведення наступальних операцій українські військові потребують щонайменше мільйон снарядів. Він зауважив, що США збільшили виробництво снарядів у 10 разів.