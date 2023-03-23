Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він наголосив, що головна ціль контрнаступу ЗСУ – звільнити окуповані Росією українські території та вихід на кордони 1991 року.
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"Насамперед ЗСУ мають повністю знищити ворога та його наступальний потенціал. Наступним кроком буде наш контрнаступ, який є неминучим. Питання в тому, коли він буде. Я розділяю стратегію Генштабу, наші втрати мають бути мінімальними", – зауважив він.
ЗСУ готуються до контрнаступу
Смірнов зазначив, що триває велика підготовка до контрнаступальних дій українських захисників. Головна ціль контрнаступу ЗСУ – звільнити окуповані Росією українські території та вихід на кордони 1991 року.
Наша ключова задача – зупинити ворога та його наступальний потенціал, який зберігається. Наступальний потенціал ворога був зупинений у Бахмуті. Все завдяки терпінню та мужності наших воїнів. Це велика ціна, але наші воїни там стояли, стоять і продовжать стояти настільки, наскільки це буде необхідно та безпечно,
– сказав він.
Ексрадник міністра внутрішніх справ України підкреслив, що ЗСУ будуть йти в наступ, коли будуть умови для звільнення окупованих територій. Зараз Україна обговорює з країнами-партнерами надання озброєння для контрнаступу.
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Підготовка до контрнаступу ЗСУ: що відомо
- ЗСУ активного готуються до контрнаступу. Для проведення наступальних операцій українські військові потребують щонайбільше снарядів. Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що США збільшили виробництво снарядів у 10 разів. Він наголосив, що для успішного контрнаступу ЗСУ потрібно щонайменше мільйон снарядів.
- Військовий експерт Роман Світан зауважив, для успішного контрнаступу ЗСУ потрібно сформувати достатню кількість сил та засобів. Врахувати синоптичну ситуацію, адже наступальні операції не завжди відбуваються вздовж асфальтованих доріг. А також врахувати бойовий потенціал ворога. Оптимальний варіант – починати на стадії, коли потенціал ворога перебуває на спаді.
- Ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зауважив, що останнім часом все частіше лунають тези про те, що Україна має "єдиний шанс на успішний контрнаступ". Таким чином Україну готують до того, що вдарити потрібно один раз, але сильно, щоб вбити цього дракона. Другої спроби не буде.