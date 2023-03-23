Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він наголосив, що головна ціль контрнаступу ЗСУ – звільнити окуповані Росією українські території та вихід на кордони 1991 року.

Читайте також Є три моменти підготовки контрнаступу ЗСУ: що росіяни намагаються зробити на противагу

"Насамперед ЗСУ мають повністю знищити ворога та його наступальний потенціал. Наступним кроком буде наш контрнаступ, який є неминучим. Питання в тому, коли він буде. Я розділяю стратегію Генштабу, наші втрати мають бути мінімальними", – зауважив він.

ЗСУ готуються до контрнаступу

Смірнов зазначив, що триває велика підготовка до контрнаступальних дій українських захисників. Головна ціль контрнаступу ЗСУ – звільнити окуповані Росією українські території та вихід на кордони 1991 року.

Наша ключова задача – зупинити ворога та його наступальний потенціал, який зберігається. Наступальний потенціал ворога був зупинений у Бахмуті. Все завдяки терпінню та мужності наших воїнів. Це велика ціна, але наші воїни там стояли, стоять і продовжать стояти настільки, наскільки це буде необхідно та безпечно,

– сказав він.

Ексрадник міністра внутрішніх справ України підкреслив, що ЗСУ будуть йти в наступ, коли будуть умови для звільнення окупованих територій. Зараз Україна обговорює з країнами-партнерами надання озброєння для контрнаступу.

Президент України відвідав позиції ЗСУ біля Бахмута: дивіться відео

Підготовка до контрнаступу ЗСУ: що відомо