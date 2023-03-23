Ця інформаційна операція гарно працює і тисне на психіку росіян. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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На росіян деструктивно впливає думка, чи не почнеться сьогодні контрнаступ України.

Бачте, як вони нервують. Очікування смерті набагато страшніше, ніж сама смерть,

– додав спікер.

ЗСУ готуються, отримують техніку, тренують людей, формують підрозділи. Час на підготовку ще є і особливо поспішати Україна не буде, бо зараз температура переходить від мінусової до плюсової, земля повинна відтанути і просохнути, повідомив Жданов.

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Натомість на фронті зараз складається така ситуація, що росіяни не можуть маневрувати наявними силами і засобами, тому вони намагаються почати наступальні дії на інших напрямках. Так ворог хоче розтягнути українські резерви.

Жданов згадав слова Євгєнія Пригожина про те, що українські резерви можуть відрізати вагнерівців від основних сил Росії.

Це дуже добре, що Москва знову таки не звернула увагу. Але перекидати з інших напрямків на Бахмут сили і засоби вони сьогодні собі дозволити не можуть,

– додав мовець.

Він пояснив, що всі сили росіян розподілені на фронті і послабити будь-який напрямок вони не можуть. Так само не можуть і зупинитися в Бахмуті. Адже одразу після їхньої зупинки українські бійці почнуть контратакувати. Натомість росіяни не готували оборону на цих рубежах і опинилися у складній ситуації.

Жданов про підготовку контрнаступу ЗСУ: дивитись відео

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Також з'явилася інформація, що піврічний контракт вагнерівців добігатиме кінця. Жданов припустив, що їх відпускатимуть потроху, бо це не той контингент, який Росія зможе утримувати насильно.

Якщо їх сьогодні не відпустити, то завтра вони перестріляють всіх навколо і втечуть,

– додав спікер.

Він згадав випадки, коли ці завербовані в'язні розбігалися з фронту і з'являлися в Росії зі зброєю в руках.

До того ж зараз серед вагнерівців почастішали випадки здачі у полон, може настати момент, коли це буде масово, зауважив Жданов.

Це сталося після того, як кількість мобілізованих почала переважати над "зеками" у підрозділах. Тому в Росії прийняли закон, що добровільна здача у полон прирівнюється до дезертирства. Однак військовий експерт нагадав, що українська сторона гарантує росіянам не розголошення інформації про їхню здачу в полон. В їхніх документах буде записано, що вони потрапили туди в ході бойових дій.

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