Эта информационная операция хорошо работает и давит на психику россиян. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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На россиян деструктивно влияет мнение, не начнется ли сегодня контрнаступление Украины.

Видите, как они нервничают. Ожидание смерти гораздо страшнее, чем сама смерть,

– добавил спикер.

ВСУ готовятся, получают технику, тренируют людей, формируют подразделения. Время на подготовку еще есть и особенно спешить Украина не будет, потому что сейчас температура переходит от минусовой к плюсовой, земля должна оттаять и просохнуть, сообщил Жданов.

Россияне пытаются атаковать, потому что другого выхода у них нет

На фронте сейчас складывается такая ситуация, что россияне не могут маневрировать имеющимися силами и средствами, поэтому они пытаются начать наступательные действия на других направлениях. Так враг хочет растянуть украинские резервы.

Жданов упомянул слова Евгения Пригожина о том, что украинские резервы могут отрезать вагнеровцев от основных сил России.

Это очень хорошо, что Москва опять не обратила внимание. Но перебрасывать с других направлений на Бахмут силы и средства они сегодня себе позволить не могут.

– добавил говорящий.

Он объяснил, что все силы россиян распределены на фронте и ослабить какое-либо направление они не могут. Так же не могут и остановиться в Бахмуте. Ведь сразу после их остановки украинские бойцы начнут контратаковать. Россияне не готовили оборону на этих рубежах и оказались в сложной ситуации.

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Также появилась информация, что полугодовой контракт вагнеровцев будет заканчиваться. Жданов предположил, что их будут отпускать понемногу, потому что это не контингент, который Россия сможет удерживать насильно.

Если их сегодня не отпустить, то завтра они перестреляют всех вокруг и убегут,

– добавил спикер.

Он вспомнил о случаях, когда эти завербованные заключенные разбегались с фронта и появлялись в России с оружием в руках.

К тому же сейчас среди вагнеровцев участились случаи сдачи в плен, может наступить момент, когда это будет массово, заметил Жданов.

Это произошло после того, как количество мобилизованных стало преобладать над "зеками" в подразделениях. Поэтому в России приняли закон, что добровольная сдача в плен приравнивается к дезертирству. Однако военный эксперт напомнил, что украинская сторона гарантирует россиянам неразглашение информации об их сдаче в плен. В документах будет записано, что они попали туда в ходе боевых действий.

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