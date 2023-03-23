Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В Вашингтоне считают, что россияне могут наступать по многим "разным векторам".
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Как отметил Коваленко, Донецкая область постоянно является самой горячей локацией украинского фронта. Меньшая активность наблюдается в Луганской области. А в Запорожской вообще относительно спокойно по сравнению с другими участками зоны боевых действий.
Россияне могут пойти на штурм Орехова или Гуляйполя
По словам Коваленко, в то же время в Запорожской области враг накопил вдоль линии боевого столкновения ресурс, который пока не использовался.
Оккупанты могут пойти на штурм города Орехов или выдвинуться в направлении Гуляйполя. Но это будет напоминать события, происходившие у Угледара. И результат этого сценария будет аналогичен,
– подчеркнул военный обозреватель.
Штурм россиян на Запорожском направлении будет полностью провальным по ряду причин, в частности из-за неполной комплектации подразделений и проблем с материально-техническим обеспечением.
"Наступление в Запорожской области – это самоубийство"
Коваленко подчеркнул, что на самом деле в Запорожской области у врага самая плохая ситуация с подразделениями.
"Они наименее боеспособны. Отправлять их в наступление – это самоубийство. Логично держать их именно в обороне, так от них будет больше пользы", – сказал военный обозреватель.
Однако если оккупанты получат приказ наступать, то у них не будет особого выбора.
Александр Коваленко предположил планы врага: смотрите видео
Перспективы наступления России в Луганской области
Как рассказал Коваленко, также у врага достаточно ресурсов в Луганской области, чтобы продолжать наступательные действия в направлении Кременной, Лимана и Купянска. Россияне начали копить там силы с начала 2023 года, но полноценно реализовать свой план так и не смогли.
Основной целью врага было к весне выйти на линию левобережной части реки Оскол, но они этого не смогли сделать. Они даже за пределы Кременной не смогли выйти, чтобы чувствовалось, что это какое-то наступление,
– сказал военный обозреватель.
Он объяснил, что при наличии ресурса у России очень низкие тактические возможности для реализации нового наступления.
"Если они пойдут в наступление, то это, вероятнее всего, будет какая-нибудь имитация на отдельных локациях по узкому фронту, но не больше", – предположил Коваленко.
Оккупанты будут имитировать наступление
Военный обозреватель добавил, что оккупанты могут себе нарисовать, что их наступление может сорвать контрнаступательные действия ВСУ.
Следовательно, россияне могут имитировать наступательные действия в Луганской и Запорожской областях, чтобы, по своему сценарию, "сорвать" наше контрнаступление,
– сказал Коваленко.
Однако, по его словам, этот план абсолютно нелеп и не будет иметь никакого успеха.
Россия готовит новое наступление: главное
- Российский враг продолжает вести наступление в Луганской и Донецкой областях. Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что сейчас у оккупантов недостаточно сил для наступательных действий по другим направлениям.
- По словам Наева, сейчас россияне пытаются показать, что якобы готовятся к новым наступлениям, в частности, в Запорожской области. Однако враг делает это только для отвлечения внимания нашего военного командования.
- Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что ближайшие недели будут "критическими" в войне. По его словам, США хотят позаботиться о том, чтобы украинцы могли оградить себя от любого нового российского наступления.