Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В Вашингтоне считают, что россияне могут наступать по многим "разным векторам".

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Как отметил Коваленко, Донецкая область постоянно является самой горячей локацией украинского фронта. Меньшая активность наблюдается в Луганской области. А в Запорожской вообще относительно спокойно по сравнению с другими участками зоны боевых действий.

Россияне могут пойти на штурм Орехова или Гуляйполя

По словам Коваленко, в то же время в Запорожской области враг накопил вдоль линии боевого столкновения ресурс, который пока не использовался.

Оккупанты могут пойти на штурм города Орехов или выдвинуться в направлении Гуляйполя. Но это будет напоминать события, происходившие у Угледара. И результат этого сценария будет аналогичен,

– подчеркнул военный обозреватель.

Штурм россиян на Запорожском направлении будет полностью провальным по ряду причин, в частности из-за неполной комплектации подразделений и проблем с материально-техническим обеспечением.

Обратите внимание! В феврале 2023 года оккупанты пытались идти в наступление возле Угледара Донецкой области, однако это закончилось полным провалом для вражеской армии. Украинские защитники под Угледаром почти полностью уничтожили "элитную" российскую 155-ю бригаду морской пехоты.

"Наступление в Запорожской области – это самоубийство"

Коваленко подчеркнул, что на самом деле в Запорожской области у врага самая плохая ситуация с подразделениями.

"Они наименее боеспособны. Отправлять их в наступление – это самоубийство. Логично держать их именно в обороне, так от них будет больше пользы", – сказал военный обозреватель.

Однако если оккупанты получат приказ наступать, то у них не будет особого выбора.

Александр Коваленко предположил планы врага: смотрите видео

Перспективы наступления России в Луганской области

Как рассказал Коваленко, также у врага достаточно ресурсов в Луганской области, чтобы продолжать наступательные действия в направлении Кременной, Лимана и Купянска. Россияне начали копить там силы с начала 2023 года, но полноценно реализовать свой план так и не смогли.

Основной целью врага было к весне выйти на линию левобережной части реки Оскол, но они этого не смогли сделать. Они даже за пределы Кременной не смогли выйти, чтобы чувствовалось, что это какое-то наступление,

– сказал военный обозреватель.

Он объяснил, что при наличии ресурса у России очень низкие тактические возможности для реализации нового наступления.

"Если они пойдут в наступление, то это, вероятнее всего, будет какая-нибудь имитация на отдельных локациях по узкому фронту, но не больше", – предположил Коваленко.

Оккупанты будут имитировать наступление

Военный обозреватель добавил, что оккупанты могут себе нарисовать, что их наступление может сорвать контрнаступательные действия ВСУ.

Следовательно, россияне могут имитировать наступательные действия в Луганской и Запорожской областях, чтобы, по своему сценарию, "сорвать" наше контрнаступление,

– сказал Коваленко.

Однако, по его словам, этот план абсолютно нелеп и не будет иметь никакого успеха.

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