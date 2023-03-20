Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, сейчас россияне пытаются показать, что якобы готовятся к новым наступлениям.

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Может ли Россия начать наступление еще на других направлениях

Наев рассказал, что враг сосредоточил усилия на развитии наступления в Луганской и Донецкой областях. Таким образом, у оккупантов сил и средств для ведения наступательных действий на других операционных направлениях недостаточно.

Однако россияне пытаются создать впечатление, что они готовят наступательные действия на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, для отвлечения внимания нашего военного командования,

– отметил командующий Объединенными силами ВСУ.

В чем заключался первоочередной план оккупантов

По словам Наева, первоочередной целью России, после оккупации Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, было смена высшего политического руководства и государственного устройства нашей страны.

Так, россияне хотели установить тоталитарный режим, лишить украинцев суверенитета, сорвать европейскую интеграцию и не допустить вступления Украины в НАТО.

"Противник планировал в кратчайшие сроки – до 2 – 3-х недель – реализовать ряд стратегических задач. Для этого агрессор под видом учений сформировал ударные группировки войск и применил их в форме так называемой "специальной военной операции", как с оккупированных территорий, так и северных направлений", – подчеркнул генерал-лейтенант.

В итоге за год ведения войны цель России до сих пор не достигнута.

Где россияне пытаются сейчас наступать

По состоянию на 20 марта оккупанты продолжают вести наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 69 атак врага на указанных направлениях.

В Генштабе ВСУ отметили, что эпицентром боевых действий остается Бахмут.