Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, зважаючи на теперішні реалії, більш реальним є звільнення України за дві наступальні операції.

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"Один масштабний успішний контрнаступ ЗСУ"

Світан припустив, що президент Чехії мав на увазі наступальну операцію з виходу на Ростов-на-Дону з-під Луганська.

Якщо він має на увазі одну наступальну дію щодо виходу на Ростов-на-Дону і Таганрог з-під Луганська. Сватове, Луганськ, Сорокине, а далі на Азовське узбережжя зі відсіканням всього російського угрупування та знищенням Кримського мосту,

– сказав він.

Військовий експерт зазначив, що після таких дій окупаційне військо може опинитись спочатку в оперативному, а згодом – у повному оточенні. У такий спосіб вже через декілька тижнів росіяни залишаться без усіх запасів.

"І це буде натовп "зелених чоловічків" на техніці, яка не має бензину, дизелю, якій нічим стріляти. Тобто просто металолом. З цим натовпом буде набагато простіше впоратись, вийти до Керчі та "зачистити" її", – зауважив полковник.

Роман Світан підкреслив, що він вітав би такий розвиток подій, але для звільнення усієї території України за одну наступальну операцію ЗСУ повинні мати понад мільйон снарядів, потужну техніку та авіацію. Але у випадку, якщо все це буде, захисники впораються.

Світан про "один масштабний успішний контрнаступ": дивіться відео

Дві наступальні операції ЗСУ

Світан вважає, що зважаючи на теперішні реалії, більш реальним є звільнення України за дві наступальні операції. Спочатку це буде вихід на Азовське узбережжя та знищення загарбників у Запоріжжі, Херсоні та Криму.

"Обов’язково потрібно дійти до Керчі, "зачистити" цю сторону, щоб у нас не було в тилу донецького угрупування (представників так званого ДНР – 24 канал) та росіян", – сказав військовий експерт.

На думку полковника ЗСУ, далі, ближче до осені, буде наступ на Донецьку та Луганську області.

Президент Чехії – проукраїнський

Як переконаний Роман Світан, своєю заявою Петр Павел намагається переконати Захід надати ЗСУ все необхідне, щоб якнайшвидше закінчити війну в Україні.

Він однозначно проукраїнський. Павел прекрасно все розуміє, адже все своє військове життя брав участь та планував певні процеси проти Росії. Він знає, що з росіянами краще закінчити раз і назавжди, а не розтягувати це,

– говорить він.

Льотчик-інструктор додав, що, ймовірно, чеський лідер натякав: якби Захід передав все необхідне озброєння Україні ще влітку 2022 року, то зараз Україна вже б відбудовувала свої зруйновані міста.

Що сказав чеський лідер Петр Павел