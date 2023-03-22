Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, росіяни намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.

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Моменти підготовки до контрнаступу ЗСУ

Мусієнко зазначив, що зараз є три моменти підготовки українських захисників до контрнаступальної операції. Він підтвердив слова речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі про те, що США зараз допомагають Україні відбивати російські атаки.

По-друге, при цьому США розуміють, які завдання стоять перед ЗСУ. Проявити гнучкість, з одного боку – відбити атаки, з іншого боку – продовжувати збільшувати підготовку українських військ, які зараз проходять навчання за кордоном на різних полігонах країн НАТО,

– сказав він.

Військовий експерт додав, що третім моментом є постачання техніки для цих навчених підрозділів, яка може бути застосована для контрнаступу.

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Росіяни хочуть зірвати контрнаступ ЗСУ

Олександр Мусієнко підкреслив, що Росія намагається завадити контрнаступу українських військових. Окупанти роблять усе, щоб ЗСУ були зосереджені лише на боях на Сході та не йшли в наступ.

"Думаю, вони ще зберігають запасний сценарій, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ, активізувати бойові дії з інших напрямків, щоб відтягнути наші сили. До такого сценарію ми теж готові", – відзначив експерт.

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