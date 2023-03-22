Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, россияне пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

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Моменты подготовки к контрнаступлению ВСУ

Мусиенко отметил, что сейчас есть три момента подготовки украинских защитников к контрнаступательной операции. Он подтвердил слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США сейчас помогают Украине отбивать российские атаки.

Во-вторых, при этом США понимают, какие задачи стоят перед ВСУ. Проявить гибкость, с одной стороны – отразить атаки, с другой – продолжать увеличивать подготовку украинских войск, которые сейчас проходят обучение за рубежом на разных полигонах стран НАТО,

– сказал он.

Военный эксперт добавил, что третьим моментом является поставка техники для этих обученных подразделений, которая может быть применена для контрнаступления.

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Россияне хотят сорвать контрнаступление ВСУ

Александр Мусиенко подчеркнул, что Россия пытается помешать контрнаступлению украинских военных. Оккупанты делают все, чтобы ВСУ были сосредоточены только на боях на Востоке и не шли в наступление.

"Думаю, они еще сохраняют запасной сценарий, когда начнется контрнаступление ВСУ, активизировать боевые действия по другим направлениям, чтобы оттянуть наши силы. К такому сценарию мы тоже готовы", – отметил эксперт.

Подготовка к контрнаступлению ВСУ: что известно