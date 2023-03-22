Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, россияне пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.
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Моменты подготовки к контрнаступлению ВСУ
Мусиенко отметил, что сейчас есть три момента подготовки украинских защитников к контрнаступательной операции. Он подтвердил слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США сейчас помогают Украине отбивать российские атаки.
Во-вторых, при этом США понимают, какие задачи стоят перед ВСУ. Проявить гибкость, с одной стороны – отразить атаки, с другой – продолжать увеличивать подготовку украинских войск, которые сейчас проходят обучение за рубежом на разных полигонах стран НАТО,
– сказал он.
Военный эксперт добавил, что третьим моментом является поставка техники для этих обученных подразделений, которая может быть применена для контрнаступления.
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Россияне хотят сорвать контрнаступление ВСУ
Александр Мусиенко подчеркнул, что Россия пытается помешать контрнаступлению украинских военных. Оккупанты делают все, чтобы ВСУ были сосредоточены только на боях на Востоке и не шли в наступление.
"Думаю, они еще сохраняют запасной сценарий, когда начнется контрнаступление ВСУ, активизировать боевые действия по другим направлениям, чтобы оттянуть наши силы. К такому сценарию мы тоже готовы", – отметил эксперт.
Подготовка к контрнаступлению ВСУ: что известно
- Экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что в последнее время все чаще раздаются тезисы о том, что Украина имеет "единственный шанс на успешное контрнаступление". Таким образом Украину готовят к тому, что ударить нужно один раз, но сильно, чтобы убить этого дракона. Второй попытки не будет.
- ВСУ активного готовятся к контрнаступлению. Для проведения наступательных операций украинские военные нуждаются в снарядах. Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что США увеличили производство снарядов в 10 раз. Он подчеркнул, что для успешного контрнаступления ВСУ требуется не менее миллиона снарядов.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что для успешного контрнаступления ВСУ нужно сформировать достаточное количество сил и средств. Учесть синоптическую ситуацию, ведь наступательные операции не всегда происходят вдоль асфальтированных дорог. А также учесть боевой потенциал врага. Оптимальный вариант – начинать на стадии, когда потенциал врага находится в упадке.