Чи контролює Росія Добропілля на Запоріжжі: у Генштабі зробили заяву

У Генштабі заявили, що російська пропаганда активно поширює фейки, що нібито окупанти контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. Втім, за словами військових, ці інформаційні вкиди не відповідають дійсності.

Яка ситуація у Добропіллі?

По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України,

– написали у Генштабі.

Також там зазначили, що у ході контрдиверсійних заходів на підході до населеного пункту було знищено 3 окупантів.

Було ще 2 – ймовірно "смертники", які мали продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі. Їх знищили трохи пізніше.