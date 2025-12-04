Контролирует ли Россия Доброполье возле Гуляйполя: в Генштабе сделали заявление

В Генштабе заявили, что российская пропаганда активно распространяет фейки, что якобы оккупанты контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. Впрочем, по словам военных, эти информационные вбросы не соответствуют действительности.

"По сути: вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. На данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины", – написали в Генштабе.