Хотів потрапити в Україну, але не зміг: що відомо про підбитий корабель Росії "Охотнік"

Уночі 19 грудня кілька українських дронів влучили по російському військовому кораблю. На момент атаки судно здійснювало патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи.

Ступінь пошкоджень та бортовий номер ворожого судна ще уточнюються. ️Відомо, що йдеться про корабель проєкту 22460 "Охотнік", також відомий як клас "Рубін", передає 24 Канал.

Що відомо про корабель проєкту "Охотнік"?

Це серія прибережних патрульних кораблів, створених для прикордонної служби ФСБ Росії.

Основне призначення цих суден – охорона морського державного кордону, патрулювання територіальних вод і виключної економічної зони, а також супровід суден і виконання пошуково-рятувальних завдань.

Через свої розміри й озброєння їх іноді умовно відносять до малих корветів, хоча формально вони не входять до складу Військово-морського флоту Росії.

Кораблі проєкту 22460 мають водотоннажність близько 700 – 750 тонн, довжину приблизно 62 метри та екіпаж у середньому близько 20 осіб.

Вони здатні розвивати швидкість до 27 – 30 вузлів, мають дальність ходу до 3,5 тисячі морських миль і автономність плавання до 30 діб, що дозволяє тривале патрулювання без заходу в порт.

Силова установка дизельна, з двома гребними гвинтами.

Озброєння корабля залежить від конкретної модифікації, але зазвичай включає 6-ствольну 30-мм артилерійську установку АК-630М, два великокаліберні кулемети "Корд" калібру 12,7 мм та переносні зенітні ракетні комплекси для протиповітряної оборони.

Корабель обладнаний сучасними навігаційними радарами, оптико-електронними системами спостереження й управління вогнем, що дозволяє діяти вдень і вночі.

На кормі є злітно-посадковий майданчик для легкого гелікоптера або безпілотного літального апарата, який використовується для розвідки та контролю морської обстановки.

Корпус корабля сталевий, з підвищеною живучістю, а сама конструкція має елементи зниження радіолокаційної помітності.

Проєкт розроблявся з урахуванням тривалого перебування екіпажу в морі, тому умови служби вважаються відносно комфортними для корабля такого класу. Перші кораблі цього проєкту почали надходити на службу з 2010 року.

Вони експлуатуються в різних морських регіонах, зокрема в Чорному, Азовському та Каспійському морях.

Під час повномасштабної війни проти України кораблі проєкту 22460 використовуються Росією для охорони тилових районів, патрулювання та забезпечення безпеки узбережжя, а також можуть залучатися до допоміжних військових завдань.

Який саме корабель могли уразити у Каспійському морі?

Аналітики OSINT-проєкту Кіберборошно припускають, що Сили оборони атакували корабель "Расул Гамзатов". На фото ураженого судна, яке опублікували українські військові, можна помітити пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Гібка". Така установка є на озброєнні тільки у "Расула Гамзатова".

Ймовірніше, українські дрони підбили "Рамсула Гамзатова" / Фото ССО

Цей прикордонний сторожовий корабель спустили на воду у 2019 році. Саме ця версія корабля отримала посилене озброєння: зенітний ракетний комплекс для захисту від повітряних атак, а також протитанкову систему "Атака". За задумом російського командування, ця система мала дозволяти уражати бронетехніку та інші наземні цілі під час дій у прибережній зоні або в бухтах противника.

Корабель також обладнаний злітним майданчиком для легких морських вертольотів. Вартість цього "посиленого" корабля оцінюють приблизно у 120 мільйонів доларів, що майже відповідає ціні малих ракетних катерів, які при значно меншій вартості мають набагато потужніше озброєння.

Після провалу планів швидкого захоплення України на початку повномасштабного вторгнення російське командування почало терміново шукати кораблі, які можна було б швидко перекинути до Чорного та Азовського морів або до Криму. У квітні 2022 року Росія спробувала перевести з Каспійського моря новітній патрульний корабель проєкту 22460 "Расул Гамзатов".

Проте під час аварії з буксиром корабель зазнав пошкоджень гвинто-моторної групи, після чого надовго став на ремонт.

Лише у вересні 2025 року "Расул Гамзатов" уперше після ремонту знову з'явився на публіці – корабель узяв участь в офіційному візиті до порту Баку.

