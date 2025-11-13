В Офісі Президента пояснили, чому Зеленський 2 дні мовчав про "справу Міндіча"
- Президент Зеленський взяв два дні на вивчення матеріалів корупційного скандалу довкола Енергоатому.
- Оперативність реакції на корупцію в Україні під час війни є критично важливою для репутації країни як готової до рішучих антикорупційних дій.
Президент Зеленський 2 дні зволікав із реакцією на корупційний скандал довкола Енергоатому. Хоча оперативність є критично важливою для репутації України як країни, готової до рішучих антикорупційних дій.
Радник глави ОПУ Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що президент за цей час вивчив матеріали та публічно вимагав відставки міністрів.
Чому президенту потрібно було 2 дні на оцінку скандалу?
Президент отримав усю інформацію та проаналізував її з позиції суспільного резонансу та відреагував, хоча посадова реакція вимагає зваженості.
Зверніть увагу! НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему в енергетиці за участю міністра, чиновників та бізнес-партнерів Зеленського, що передбачала "відкати" з контрактів Енергоатому.
"Це швидка реакція в сучасному світі. Емоційна реакція – одна справа, а офіційна посадова – зовсім інша. Президент отримав всі дані за 15 місяців розслідування, швидко заглибився в матеріал, взяв на себе відповідальність і чітко заявив, що міністр Галущенко та міністр Гринчук мають піти у відставку", – підкреслив Подоляк.
На Заході в таких ситуаціях посадові особи зазвичай виходять у відпустку або призупиняють повноваження на період слідчих дій, щоб потім ухвалити остаточне рішення.
"Я сам хочу жити в ідеальному світі, але ідеальний світ – це утопія, яка приводить до тяжких наслідків. Реальний світ – це два дні на вивчення ситуації, але правильна реакція", – сказав радник голови ОПУ.
Україна не може протистояти Росії наодинці й має бути в альянсі, що вимагає дотримання правил прозорості та боротьби з корупцією.
Президент демонструє готовність до рішучих антикорупційних дій незалежно від інформаційних та репутаційних ризиків. Це ознака здорового суспільства, яке жорстко реагує на прояви корупції та не боїться цього робити навіть під час війни,
– наголосив Подоляк.
Що ще відомо про заяви Зеленського щодо корупційного скандалу?
- Зеленський відстоює розслідування корупції в енергетичній сфері та наголошує на важливості притягнення винних до відповідальності.
- Зеленський ввів санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана через підозри у "відмиванні" коштів у справі про розкрадання в Енергоатомі. Санкції передбачають повний комплекс обмежень, включно з блокуванням активів, забороною виведення капіталів та участі в приватизації.
- Президент закликав до повного розслідування корупційного скандалу за участі Тимура Міндіча та рівної відповідальності всіх перед законом. Міндіча підозрюють у керівництві злочинним угрупованням, яке розкрадало кошти Енергоатому.