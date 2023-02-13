У Кремля є 2 мети, – політолог про наміри дестабілізувати Молдову

Росія прагне дестабілізувати ситуацію у Молдові. Кремль переслідує 2 мети в цьому питанні, йому це буде дуже вигідно.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Президентка Молдови раніше розкрила план Росії, який полягав у диверсантах у цивільному та захопленні влади.

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Додаткова точка напруги для Євросоюзу

Рейтерович зазначив, що Кремль переслідує 2 мети. Перше й найголовніше – це створення додаткової точки напруги на європейському континенті, на яку, за задумом Кремля, країни Євросоюзу будуть змушені реагувати, відвертаючи певною мірою свою увагу від України, зменшуючи свою підтримку в Україні.

Євросоюз буде змушений думати, що в нього є конфлікт ще в Молдові, а ми всі знаємо, що Молдова також намагається інтегруватися до Євросоюзу. У Молдови дуже тісні стосунки з Румунією. У цьому сенсі Кремль думає, що зможе собі здобути якісь додаткові бали для перемовин,

– зауважив політолог.

Він додав, що Кремль тоді говоритиме, мовляв, не захотіли з ним сідати за стіл перемовин, не змусили Україну сісти за стіл перемовин, ось тоді отримуйте в Молдові ще. Росія буде далі створювати такі точки напруги, і Європі доведеться на це так чи інакше реагувати.

Рейтерович про наміри Росії дестабілізувати Молдову: дивіться відео

Додатковий тиск на Україну

За словами політолога, друга мета, яку переслідують росіяни – це додатковий тиск на Україну. Станом на сьогодні певна частина ЗСУ вимушена перебувати там біля Молдови, біля Придністров'я. Так, поки що там немає у росіян ресурсу відкрити другий фронт, але логістично вони у принципі можуть це зробити.

"Вони можуть улаштувати там чергову провокацію, нагнати туди своїх військ і спробувати вдарити ще з того боку. Цей план є, але його реалізація нині мінімальна. Генштаб усе прораховує, але всі військові експерти говорять, що достатньо швидко Кремль там своє угруповання може збільшити", – наголосив Рейтерович.

Як він зазначив, ходило багато чуток, що Путін уже давно говорить про те, що треба розширювати війну за межі України. Молдова в цьому сенсі, разом з Грузією, щоправда, трохи менше – для Росії ідеальний варіант. Там фактично немає армії.

Нещодавно сама президентка сказала, що вони роками не розвивали армію, у них усе погано з національною безпекою й обороною. Те, що в них зараз відбувається зміна уряду, говорить про те, що пріоритетом буде збільшення безпеки й оборони тощо,

– підкреслив політолог.

Він продовжив, що на прикладі України видно, що це справа не одного місяця й навіть не одного року. Росія може спробувати скористатись цією ситуацією і відповідно кілька зайців убити одним ударом, у розумінні Росії.

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