У Кремля есть 2 цели, – политолог о намерениях дестабилизировать Молдову

Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кремль преследует 2 цели по этому вопросу, ему это будет очень выгодно.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Президент Молдовы ранее раскрыла план России, заключавшийся в диверсантах в гражданском и захвате власти.

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Дополнительная точка напряжения для Евросоюза

Рейтерович отметил, что Кремль преследует 2 цели. Первое и самое главное – это создание дополнительной точки напряжения на европейском континенте, на которую, по замыслу Кремля, страны Евросоюза будут вынуждены реагировать, отвращая в некотором роде свое внимание от Украины, уменьшая свою поддержку в Украине.

Евросоюз будет вынужден думать, что у него есть конфликт еще в Молдове, а мы все знаем, что Молдова тоже пытается интегрироваться в Евросоюз. У Молдовы очень тесные отношения с Румынией. В этом смысле Кремль думает, что сможет себе получить какие-то дополнительные баллы для переговоров,

– заметил политолог.

Он добавил, что Кремль будет тогда говорить, мол, не захотели с ним садиться за стол переговоров, не заставили Украину сесть за стол переговоров, вот тогда получайте в Молдове еще. Россия будет дальше создавать такие точки напряженности, и Европе придется на это так или иначе реагировать.

Рейтерович о намерениях России дестабилизировать Молдову: смотрите видео

Дополнительное давление на Украину

По словам политолога, вторая цель, которую преследуют россияне, – это дополнительное давление на Украину. На сегодня определенная часть ВСУ вынуждена находиться там возле Молдовы, возле Приднестровья. Да, пока там нет у россиян ресурса открыть второй фронт, но логистически они в принципе могут это сделать.

"Они могут устроить там очередную провокацию, наверстать туда своих войск и попытаться ударить еще с той стороны. Этот план есть, но его реализация сейчас минимальна. Генштаб все просчитывает, но все военные эксперты говорят, что достаточно быстро Кремль там свою группировку может увеличить" , – подчеркнул Рейтерович.

Как он отметил, ходило много слухов, что Путин уже давно говорит о том, что нужно расширять войну за пределы Украины. Молдова в этом смысле вместе с Грузией, правда, немного меньше – для России идеальный вариант. Там практически нет армии.

Недавно сама президент сказала, что они годами не развивали армию, у них все плохо с национальной безопасностью и обороной. То, что у них сейчас происходит смена правительства, говорит о том, что приоритетом будет увеличение безопасности и обороны и т.д.

– подчеркнул политолог.

Он продолжил, что на примере Украины видно, что это дело не одного месяца и даже одного года. Россия может попытаться воспользоваться этой ситуацией и, соответственно, несколько зайцев убить одним ударом, в понимании России.

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