Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Президент Молдовы ранее раскрыла план России, заключавшийся в диверсантах в гражданском и захвате власти.
Смотрите также Надо избавиться от возбудителя, – у Зеленского прокомментировали угрозу госперевороту в Молдове
Дополнительная точка напряжения для Евросоюза
Рейтерович отметил, что Кремль преследует 2 цели. Первое и самое главное – это создание дополнительной точки напряжения на европейском континенте, на которую, по замыслу Кремля, страны Евросоюза будут вынуждены реагировать, отвращая в некотором роде свое внимание от Украины, уменьшая свою поддержку в Украине.
Евросоюз будет вынужден думать, что у него есть конфликт еще в Молдове, а мы все знаем, что Молдова тоже пытается интегрироваться в Евросоюз. У Молдовы очень тесные отношения с Румынией. В этом смысле Кремль думает, что сможет себе получить какие-то дополнительные баллы для переговоров,
– заметил политолог.
Он добавил, что Кремль будет тогда говорить, мол, не захотели с ним садиться за стол переговоров, не заставили Украину сесть за стол переговоров, вот тогда получайте в Молдове еще. Россия будет дальше создавать такие точки напряженности, и Европе придется на это так или иначе реагировать.
Рейтерович о намерениях России дестабилизировать Молдову: смотрите видео
Дополнительное давление на Украину
По словам политолога, вторая цель, которую преследуют россияне, – это дополнительное давление на Украину. На сегодня определенная часть ВСУ вынуждена находиться там возле Молдовы, возле Приднестровья. Да, пока там нет у россиян ресурса открыть второй фронт, но логистически они в принципе могут это сделать.
"Они могут устроить там очередную провокацию, наверстать туда своих войск и попытаться ударить еще с той стороны. Этот план есть, но его реализация сейчас минимальна. Генштаб все просчитывает, но все военные эксперты говорят, что достаточно быстро Кремль там свою группировку может увеличить" , – подчеркнул Рейтерович.
Как он отметил, ходило много слухов, что Путин уже давно говорит о том, что нужно расширять войну за пределы Украины. Молдова в этом смысле вместе с Грузией, правда, немного меньше – для России идеальный вариант. Там практически нет армии.
Недавно сама президент сказала, что они годами не развивали армию, у них все плохо с национальной безопасностью и обороной. То, что у них сейчас происходит смена правительства, говорит о том, что приоритетом будет увеличение безопасности и обороны и т.д.
– подчеркнул политолог.
Он продолжил, что на примере Украины видно, что это дело не одного месяца и даже одного года. Россия может попытаться воспользоваться этой ситуацией и, соответственно, несколько зайцев убить одним ударом, в понимании России.
Новости Молдовы: последние события
- В сети появляется информация о том, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Однако провести операцию "зеленых человечков" здесь невозможно.
- В последнее время в Молдове наблюдается усиление сепаратизма, смена руководства, смена силового блока, которые связывают с непосредственным влиянием России. Москва и дальше попытается давить на страну из-за разных сфер влияния.
- Россия направила на место землетрясений в Турции кадыровцев. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, они могут оказаться и в Кишиневе.