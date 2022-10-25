У Кремлі назріває розкол: в ISW розповіли, як це вплине на рішення Путіна

Провали у війні проти України наробили чимало галасу у Росії. Ба більше, всередині країни назріває розкол. Поки одні хочуть переговорів, інші готові воювати ледь не до останнього росіянина.

Про це повідомляють в Інституті з вивчення війни. У свіжому звіті зазначили, що анексія Росією територій чотирьох областей України вкрай негативно впливає на ситуацію всередині країни.

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Кремль поділився на кілька фракцій

Аналітики нагадали слова глави ГУР МО Кирила Буданова. Він раніше заявив, що еліти з Кремля здебільшого не підтримують незаконне захоплення територій. Ба більше, багато офіційних осіб зв'язалися зі своїми західними колегами, висловивши свою незацікавленість у продовженні війни. Натомість російське військово-політичне командування продовжує планувати ракетні удари. Роблять вороги це для того, щоб налякати українців та змусити їх до переговорів.

У звіті зазначають, що слова Буданова узгоджуються з напливом західних повідомлень про пряму критику Путіна в Кремлі. Його рішення засуджували менш як через тиждень з моменту оголошення про анексію територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Чи хоче сам Путін переговори

Водночас телеграм-канали, афілійовані з ПВК "Вагнера", також відзначили появу провійськових і проперговорних фракцій у Кремлі. Вони утворилися приблизно у той же час. "Кухар Путіна" Прігожин відтоді постійно наголошує на фракціонізації всередині. Себе ж він називає тим, хто входить до фракції "війни до перемоги".

Як зазначають у звіті, що заяви про буцімто готовність Росії до переговорів – лише міркування певних політиків. І вони, ймовірно, не демонструють погляди самого Путіна. Вони, радше, – частина зусиль тих, хто намагається переконати диктатора у важливості цього рішення.

Оскільки ми заговорили про переговори, то ось кілька останніх новин, пов'язаних із ними. Коротко пройдемося по них, щоб пригадати, що відбувалося.

Отже, напередодні прем'єр-міністр Румунії подав у відставку. Василе Дінку ухвалив відповідне рішення через свою заяву. У ній він наголошував на "необхідності" переговорів між Україною та Росією.

Президент Франції Еммануель Макрон кілька днів тому розповів, коли ці самі переговори стануть можливими. Глава держави наголосив на тому, що відповідне рішення буде важливим. Водночас він зазначив, що ухвалювати його може лише українська сторона.

Володимир Зеленський вкотре прокоментував можливі переговори з Росією. Він невтомно підкреслив, що вони не відбудуться доти, поки при владі країни-агресорки Владімір Путін.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак розкритикував фанатів "миру ціною України". Він наголосив, що це у 2014 році Росія напала на нашу державу та відібрала її частину. Тож озвучувати відповідні пропозиції – цинічно. Особливо на тлі того, що такі рішення можуть лише посилити апетити ворога з захоплення територій.

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