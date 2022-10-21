У світлі останніх подій – масованих атак по енергетичній інфраструктурі та початку холодів – усе частіше лунають наративи про "мир ціною України". Своїми рефлексіями щодо цього поділився глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він пояснив, що з цим твердженням не так у колонці для видання.

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Страх нової світової війни лякає суспільство

Як зазначає Єрмак, упродовж останніх восьми місяців наративи змінювалися. Якщо раніше мовилося про те, що "Україна повинна зникнути, щоб Росія могла заспокоїтися", то невдовзі усіх хвилювало лише тепло в оселях. Мовляв, "Україна повинна здатися, щоб Європа могла залишитися в теплі". Але тепер шириться нова лінія тиску на нашу державу. І стосується вона того, що прагнення звільнити свої ж території може стати причиною "нової світової війни".

Глава ОП підкреслив, що відповідні постулати не влаштовують Україну, адже наша держава прагне винятково миру. І всім відомі умови, які озвучуються щоденно та неодноразово.

Так, він наголосив на вимогах, які оголошував раніше президент України Володимир Зеленський:

покарання за злочин агресії;

захист права на життя, свободу та безпеку;

відновлення безпеки та територіальної цілісності України;

гарантії безпеки, які базуються на проєкті Kyiv Security Compact, а також подальший вступ до НАТО.

З 2014 року, коли Росія захопила Крим, ми чуємо заклики до мирного примирення. Ми чули заклики до дипломатії, ніби ми почали цю війну. Нам кажуть, що пора припинити кровопролиття, ніби ми самі хочемо воювати,

– наголосив Єрмак.

Тим часом цинізм Росії невпинно росте

У своїй колонці глава ОП нагадав про зміну риторики з Кремля. Адже після завершення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, ворог вирішив вкотре заговорити про переговори. Мовляв, гляньте, які ми миротворці. Насправді ж усі ми чудово знаємо, що окупанти просто хотіли на цьому й поставити крапку. Буцімто населення областей уже ухвалило своє рішення, і на цьому війну можна зупиняти.

І такі "переговори" не принесли б нічого Україні. Захоплені території нам би не повернули, як і депортованих громадян. Та й компенсації за завдані збитки ми б теж не отримали. Адже в такому разі Росія просто постала переможцем, чого і прагнуть у Кремлі.

Оскільки на такі умови Україна не погоджується, у Росії продовжують шантаж. За минулий місяць про можливий ядерний удар не говорив лише ледачий. Причому, найголосніше про це кричать саме "корисні ідіоти (Кремля – 24 канал) на Заході", наголошує Єрмак. Мовляв, припинення бойових дій не лише врятує світ від можливої війни, а й дозволить зберегти обличчя Путіну та його країні.

Зауважимо, що війна в Україні вже давно перестала бути локальною. Її сміливо можна назвати світовою, адже на боці Росії участь беруть дві держави – Білорусь та Іран. Одна перетворилася на полігон, а також майданчик для тероризування українців. Інша ж постачає зброю, яка не лише нищить інфраструктуру, а й забирає життя громадян нашої держави.

Єрмак підкреслив, що колишні та нинішні політики й впливові бізнесмени акцентують на переговорах з Кремлем. Але роблять вони це лише задля миру, світу та людства. Втім, ніхто не згадує у цьому контексті ані інтересів України, ані досягнення справедливості.

Нагадаємо, що в Ердогана нещодавно оцінили ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна. Як зазначив радник турецького президента Ібрагім Калін, її просто неможливо уявити доти, поки не припиниться анексія території України.

Тим часом Орбан розкритикував політику ЄС щодо санкцій проти Росії. Тож він закликав усіх готуватися до затяжної війни. Мовляв, обмеження, накладені цивілізованим світом, не мають впливу. І єдиний спосіб припинити війну – сісти за стіл переговорів.

Раніше Арестович підкреслив, що позиція Зеленського щодо переговорів почала руйнувати режим Путіна. І, як зазначив він, усі вже розуміють, що реанімувати його вже не вдасться.

Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав рішення, у якому йдеться про те, що з Путіним ніхто вести переговори не буде. Вони можливі лише за умови зміни вищого керівництва в Росії.

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