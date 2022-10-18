Про це заявив радник турецького президента Ібрагім Калін. За його словами, передумов для зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна зараз немає.

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Зустріч зараз неможлива

Ібрагім Калін відзначив, що пропозиція Туреччини щодо зустрічі досі в силі. Однак зараз переговори неможливі, оскільки будь-які мирні домовленості мають бути досягненими з дотриманням територіальної цілісності України.

Запрошення нашого президента все ще в силі. Після рішення про анексію Путін прихильно ставиться до зустрічі, а українська сторона правильно каже, що ми не будемо зустрічатися до припинення анексії,

– наголосив Калін.

Водночас радник турецького президента розкритикував підхід, "за якого потрібно зламати Росії руки й крила і зменшити її силу", бо це, за словами Коліна, лише продовжить війну.

Крім того, радник Ердогана заявив, що Туреччина є єдиною країною, яка докладає зусиль і закликає до рішення.

Переговорів з Путіним не буде

Після оголошення анексії окупованих території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей разом з окупованими громадами Миколаївщини, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з Путіним. Україна не відмовилася від діалогу, однак перемовини можливі лише з іншою російською владою та іншим президентом.

Однак у Кремлі вирішили заговорити про перемовини, зокрема і сам Путін, який цинічно каже, що Москва відкрита до діалогу. Проте диктатор взагалі не хоче вести переговори щодо тимчасово окупованого Криму. Крім того, диктатор не лише хоче закріпити бодай якісь успіхи на фронті, але й взяти паузу для підготовки нового наступу в лютому – березні 2023 року. Тобто диктатор не відмовляється від війни, а навпаки шукає шляхи для її продовження, у тому числі за допомогою тимчасових домовленостей.

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