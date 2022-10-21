В свете последних событий – массированных атак по энергетической инфраструктуре и началу холодов – все чаще раздаются нарративы о "мире ценой Украины". Своими рефлексиями по этому поделился глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он объяснил, что с этим утверждением не так в колонке для издания.
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Страх новой мировой войны пугает общество
Как отмечает Ермак, за последние восемь месяцев нарративы менялись. Если раньше говорилось о том, что "Украина должна исчезнуть, чтобы Россия могла успокоиться", то вскоре всех волновало только тепло в домах. Мол, "Украина должна сдаться, чтобы Европа могла остаться в тепле". Но теперь распространяется новая линия давления на наше государство. И касается она того, что стремление освободить свои территории может стать причиной "новой мировой войны".
Глава ОП подчеркнул, что соответствующие постулаты не устраивают Украину, ведь наше государство стремится исключительно к миру. И всем известны условия, которые озвучиваются ежедневно и неоднократно.
Так, он отметил требования, которые объявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский:
- наказание за преступление агрессии;
- защиту права на жизнь, свободу и безопасность;
- восстановление безопасности и территориальной целостности Украины;
- гарантии безопасности, основанные на Kyiv Security Compact, а также дальнейшее вступление в НАТО.
С 2014 года, когда Россия захватила Крым, мы слышим призывы к мирному примирению. Мы слышали призывы к дипломатии, будто мы начали эту войну. Нам говорят, что пора прекратить кровопролитие, будто мы сами хотим воевать,
– подчеркнул Ермак.
Тем временем цинизм России постоянно растет
В своей колонке глава ОП напомнил о смене риторики из Кремля. Ведь после завершения "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины, враг решил еще раз заговорить о переговорах. Мол, посмотрите, какие мы миротворцы. На самом же деле все мы прекрасно знаем, что оккупанты просто хотели на этом и поставить точку. Как будто население областей уже приняло свое решение, и на этом войну можно останавливать.
И такие "переговоры" не принесли бы ничего Украине. Захваченные территории нам не вернули бы, как и депортированных граждан. Да и компенсации за нанесенный ущерб мы бы тоже не получили. Ведь в таком случае Россия просто оказалась победителем, к чему и стремятся в Кремле.
Поскольку на такие условия Украина не согласна, в России продолжают шантаж. За прошлый месяц о возможном ядерном ударе не говорил только ленивый. Причем, громче всего об этом кричат именно "полезные идиоты (Кремля – 24 канал) на Западе", отмечает Ермак. Мол, прекращение боевых действий не только спасет мир от возможной войны, но позволит сохранить лицо Путину и его стране.
Заметим, что война на Украине уже давно перестала быть локальной. Ее смело можно назвать мировой, ведь на стороне России участвуют два государства – Беларусь и Иран. Одна превратилась в полигон, а также площадку для терроризирования украинцев. Другая же поставляет оружие, которое не только уничтожает инфраструктуру, но и уносит жизни граждан нашего государства.
Ермак подчеркнул, что бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены акцентируют внимание на переговорах с Кремлем. Но делают они это только ради мира, мира и человечества. Впрочем, никто не упоминает в этом контексте ни интересы Украины, ни достижение справедливости.
- Напомним, что у Эрдогана недавно оценили вероятность встречи Зеленского и Путина. Как отметил советник турецкого президента Ибрагим Калин, ее просто невозможно представить до тех пор, пока не прекратится аннексия территории Украины.
- Тем временем Орбан раскритиковал политику ЕС по санкциям против России. Он призывал всех готовиться к затяжной войне. Мол, ограничения, наложенные цивилизованным миром, не оказывают влияния. И единственный способ прекратить войну – сесть за стол переговоров.
- Ранее Арестович подчеркнул, что позиция Зеленского по поводу переговоров начала разрушать режим Путина. И, как отметил он, все понимают, что реанимировать его уже не удастся.
- Напомним, что ранее Зеленский подписал решение, в котором говорится, что с Путиным никто вести переговоры не будет. Они возможны только при смене высшего руководства в России.
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