Сам Дінку стверджує, що подав у відставку через "неможливість" надалі співпрацювати з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

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Як виправдав свою відставку міністр

Дінку написав, що йде з посади, аби "не шкодити процесам ухвалення рішень і програмам, які вимагають плавності усього ланцюга командування". Також міністр заявив, що не хоче блокувати проєкти, необхідні для функціонування міністерства.

Скандальна заява Дінку

Раніше міністр видав заяву, мовляв, єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Дінку стверджував, що буцімто "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією".

Він додав, що Росія має значні ресурси для продовження війни проти України. Ба більше, його навіть влаштовує "замороження конфлікту".

Щоправда, президент Румунії Клаус Йоганніс запевнив – слова міністра не відображають офіційної позиції країни.

Реакція України

У Зеленського різко відреагували на такі пропозиції. Радник глави ОП Михайло Подоляк запропонував так званим "миротворцям" алгоритм дій:

Переглянути фото/відео масових поховань.

Запропонувати Кремлю негайно вивести армії із суверенної території.

Сформувати трибунал та вимагати видачі Росією воєнних злочинців.

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