Що сталось

Міністр Динку суботу в ефірі румунського телеканалу зазначив, що "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією. 24 канал розібрався, чому це неможливо.

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Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори,

– зазначив Васіле Динку.

При цьому, Динку вважає, що росія має значні ресурси для продовження війни проти України. І його навіть влаштовує "замороження конфлікту".

"В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей",– додав політик.

У Зеленського назвали єдині шляхи завершення війни

Так, голова фракції "Слуга Народу", член делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія не оминув заяв міністра оборони Румунії та зазначив. що Україна готова до переговорів із Заходом, але не щодо миру.

Ми, своєю чергою, готові до переговорів із західними країнами, але з приводу нашого якнайшвидшого вступу до НАТО. Це єдина тема на, яку ми можемо вести розмову на цей час і росія в цих перемовинах зайва,

– наголосив Арахамія.

Арахамія також додав, що "колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті".

Чому не може бути мови про "мир"

В Офісі Президента теж вкотре наголосили на неможливості ведення переговорів із країною-терористкою. Радник Михайло Подоляк різко попросив охочих "помирити" Україну з Росією зробити кілька простих речей.

"Питання до "миротворців". Бажаєте переговорів? Алгоритм простий", – зазначив Подоляк та запропонував порядок дій:

Перегляньте фото/відео масових поховань.

Запропонуйте Кремлю негайно вивести армії із суверенної території .

Сформуйте трибунал та вимагайте видачі Росією воєнних злочинців.

Важливо! 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом Російської Федерації є Владімір Путін. Таке рішення президент України ухвалив після анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.

Чому знову заговорили про переговори з Росією

У Туреччині теж заговорили про перемовини щодо миру. Там нібито уже готують переговори між Заходом та Росією.

Зокрема, радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду".

В Росії дійсно "запалало" після рішення Зеленського щодо неможливості відновлення переговорів.

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