СБУ затримала колаборантку під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині. Зазначають, що жінка погодилася на співпрацю з ворогом з ідеологічних міркувань.
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Колаборантка агітувала проголосувати за "приєднання до Росії"
За даними слідства, колаборантці 50 років, вона мешкає в селі Стельмахівка. До повномасштабного вторгнення вона працювала на сільгосппідприємстві, а після окупації району пішла на співпрацю з агресором.
Загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового "референдуму" в її рідному селі.
Колаборантка обходила місцевих жителів з урною для збору бюлетенів. Вона агітувала їх проголосувати за "приєднання до Росії". Затримана забезпечила потрібний "підрахунок голосів" у складі "виборчої комісії".
Наразі колаборантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
На Луганщині затримали колаборантку / Фото СБУ
СБУ викрила нових колаборантів
- СБУ затримала російського агента у Чернігівській області. Він збирав розвіддані про дислокацію українських військових, а також передавав координати місцевих органів влади та лікарень. За таку діяльність він отримував кошти з Росії.
- Також правоохоронці затримали колаборанта з Бучі, він співпрацював з окупантами у момент захоплення росіянами Київщини.
- Російська ФСБ намагалась наповнити Україну завербованими "зеками" з окупованої Луганщини. Завдяки СБУ, ворогу не вдалось реалізувати злочинні плани.
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