СБУ затримала колаборантку під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині. Зазначають, що жінка погодилася на співпрацю з ворогом з ідеологічних міркувань.

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Колаборантка агітувала проголосувати за "приєднання до Росії"

За даними слідства, колаборантці 50 років, вона мешкає в селі Стельмахівка. До повномасштабного вторгнення вона працювала на сільгосппідприємстві, а після окупації району пішла на співпрацю з агресором.

Загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового "референдуму" в її рідному селі.

Колаборантка обходила місцевих жителів з урною для збору бюлетенів. Вона агітувала їх проголосувати за "приєднання до Росії". Затримана забезпечила потрібний "підрахунок голосів" у складі "виборчої комісії".

Наразі колаборантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.



На Луганщині затримали колаборантку / Фото СБУ

СБУ викрила нових колаборантів

СБУ затримала російського агента у Чернігівській області. Він збирав розвіддані про дислокацію українських військових, а також передавав координати місцевих органів влади та лікарень. За таку діяльність він отримував кошти з Росії.

Також правоохоронці затримали колаборанта з Бучі, він співпрацював з окупантами у момент захоплення росіянами Київщини.

Російська ФСБ намагалась наповнити Україну завербованими "зеками" з окупованої Луганщини. Завдяки СБУ, ворогу не вдалось реалізувати злочинні плани.

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