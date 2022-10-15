Українські військові проводять результативний контрнаступ. На звільнених від окупантів територіях Херсонщини на них очікували цікаві знахідки.

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У штаб-квартирі окупантів була дитяча "військова форма"

У деокупованих населених пунктах Херсонщини зараз тривають стабілізаційні заходи. Під час них співробітники СБУ виявили чергову штаб-квартиру окупантів. Вона розташовувалася у селі Новоолександрівка.

Не дивно, що для розміщення окупанти обрали сільську раду. Вона стала своєрідною базою, яку використовували для проведення так званого "референдуму". Правоохоронці виявили не лише агітаційні матеріали. Серед знахідок була також велика партія дитячого одягу. Причому не звичайного, а у стилі мілітарі. Таким чином окупанти намагалися заманити на псевдореферендум мешканців області. Крім того, для залучення до голосування використовували і харчі.

СБУ виявила речі, якими на "референдумах" хотіли підкупити мешканців / Фото СБУ

У СБУ повідомили, що роздачею одягу та продуктів ворог не обмежився. Тих, хто висловив незгоду, очікували погрози та махінації. Так, разом з колаборантами поміж будинків мирних мешканців ходили ще двоє озброєних російських військових. Якщо двері оселі люди не відчиняли, то окупанти просто зараховували усіх зареєстрованих за цією адресою як тих, хто віддав голос "За".

Зауважимо, що російські військові чудово розуміють, що їм доведеться відступати. Тож на тимчасово окупованих територіях вони продовжують чинити злочини.

Хочуть вивезти українських дітей до Росії

Мер Мелітополя Іван Федоров зауважив, що гауляйтери міста й інших тимчасово окупованих територій Запоріжжя та Херсонщини вже розробили план. Згідно з ним, українських дітей із захоплених населених пунктів можуть вивезти або до Криму, або до Росії. Уже навіть надійшло прохання підготувати місця у школах країни-агресорки.

Наприклад, посіпаки Кремля з Херсонщини вже просять дозволу на організацію виїзду. Дітей з тимчасово окупованих територій Півдня після цього розмістять у російських навчальних закладах.

У Мелітополі з цим не надто поспішають. Там лише анонсували "подорож" маленьких українців до Криму, Краснодару, Тули та Волгограду. Якою буде їхня подальша доля після викрадення – не знає ніхто.

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