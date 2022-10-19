Російський агент відстежував маршрути переміщення українських військ на території регіону. Отримані дані загарбники планували використати для масованих ракетних обстрілів по держустановах та соціальних об’єктах.

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СБУ затримала російського агента на Чернігівщині

Як виявилося, затриманий є мешканцем Сєвєродонецька. Він декілька років тому переїхав на Чернігівщину та отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

Поплічник окупантів на початку повномасштабного вторгнення був завербований російськими спецслужбами. Він потрапив у поле зору загарбників через свою прокремлівську позицію, а також неодноразові висловлювання на підтримку Росії у війні проти України.



Російського агента затримали на Чернігівщині / Фото СБУ

Зловмисник приступив до виконання завдань агресора вже після звільнення регіону. Затриманий фотографував українські об'єкти та позначав їхню геолокацію на електронних картах. Потім він передав цю інформацію своєму "куратору" через анонімні месенджери. За виконання цих "завдань" він отримував кошти з Росії.

Співробітники СБУ задокументували факти збору російським агентом відомостей про розташування прикордонної застави та декількох блокпостів українських захисників поблизу держкордону. Під час обшуків правоохоронці виявили у нього мобільний телефон із доказами листування з російським "куратором".



Листування колаборанта з російським "куратором" / Фото СБУ



Колаборант передав координати ЗСУ / Фото СБУ

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