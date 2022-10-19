У коментарі 24 каналу представники СБУ розповіли, що дійсно спільно з правоохоронцями проводили обшук у кабінеті мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

Важливо Мешканець Бучі співпрацював з росіянами, а потім цинічно намагався "сховатися" у добробаті

У СБУ пояснили, що 18 жовтня проводили слідчо-оперативні дії у кабінеті мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Ці заходи відбувалися у межах одразу двох кримінальних проваджень, зокрема про:

хуліганство;

порушення законів та звичаїв війни.

Серед іншого мер підозрюється у махінаціях, пов'язаних з відшкодуванням збитків, завданих одному з об'єктів району внаслідок ракетного обстрілу.

Мер перешкоджав роботі правоохоронців та напав на співробітників СБУ

Попри наявність ордера мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку. Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід – вдягнули на нього кайданки,

– наголосили у СБУ.

Там додали, що жодних ознак фізичного насильства, попри всі провокації мера, не було вчинено. Навпаки, саме за фактом нападу на співробітників СБУ при виконанні службових обов'язків правоохоронці відкрили провадження щодо самого міського голови.

Як це коментує мер Білгород-Дністровського

Сам Віталій Граждан заявив, що його побили співробітники СБУ під час проведення обшуків. За його словами, коли вже закінчилась слідча дія, були підписані протоколи, він намагався вийти з кабінету.

Разом з тим співробітники спецпідрозділу, яких було троє, почали мене бити, скрутили, поклали на землю, коли клали на землю, били мені по обличчю,

– поскаржився мер.

Віталій Граждан каже, що його побили правоохоронці: дивіться відео

Раніше мер Білгород-Дністровського побився з головою райради Григорієм Мельниченком. Інцидент трапився у липні під час засідання, почався скандал. Сутичка закінчилась тим, що політиків розняли силою.

На відео видно, як Григорій Мельниченко почав обзивати Граждана наркоманом та іншими непристойними словами. Реакція не забарилася, розпочалась бійка. Обидві сторони конфлікту сильно лаялись та поливали одне одного брудом навіть після того, як їх розтягнули.