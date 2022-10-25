В Кремле назревает раскол: в ISW рассказали, как это повлияет на решения Путина

Провалы в войне против Украины наделали немало шума в России. Более того, внутри страны назревает раскол. Пока одни хотят переговоров, другие готовы воевать чуть ли не до последнего россиянина.

Об этом сообщают в Институте по изучению войны. В свежем отчете отметили, что аннексия Россией на территориях четырех областей Украины крайне негативно влияет на ситуацию внутри страны.

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Кремль поделился на несколько фракций

Аналитики напомнили слова главы ГУР МО Кирилла Буданова. Он ранее заявил, что элиты из Кремля в большинстве своем не поддерживают незаконный захват территорий. Более того, многие официальные лица связались со своими западными коллегами, выразив свою незаинтересованность в продолжении войны. Российское военно-политическое командование продолжает планировать ракетные удары. Делают враги это для того, чтобы устрашить украинцев и вынудить их вести переговоры.

В отчете отмечают, что слова Буданова согласовываются с наплывом западных сообщений о прямой критике Путина в Кремле. Его решение осуждали менее чем через неделю с момента объявления об аннексии территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Хочет ли сам Путин переговоров

В то же время, телеграмм-каналы, аффилированные из ЧВК "Вагнера", также отметили появление провоенных и проперговорных фракций в Кремле. Они образовались примерно в то же время. "Повар Путина" Пригожин с тех пор постоянно отмечает фракционизацию внутри. Себя же он называет тем, кто входит во фракцию "войны до победы".

Как отмечают в отчете, что заявления о готовности России к переговорам – лишь соображения определенных политиков. И они, вероятно, не показывают взгляды самого Путина. Они скорее часть усилий тех, кто пытается убедить диктатора в важности этого решения.

Поскольку мы заговорили о переговорах, вот несколько последних новостей, связанных с ними. Коротко пройдемся по ним, чтобы вспомнить, что происходило.

Итак, накануне премьер-министр Румынии подал в отставку. Василий Динку принял соответствующее решение из-за своего заявления. В ней он подчеркивал "необходимость" переговоров между Украиной и Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько дней назад рассказал, когда эти же переговоры станут возможными. Глава государства отметил, что соответствующее решение будет важным. В то же время, он отметил, что принимать его может только украинская сторона.

Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал возможные переговоры с Россией. Он без устали подчеркнул, что они не состоятся до тех пор, пока у власти страны-агрессора Владимир Путин.

Ранее глава ОП Андрей Ермак раскритиковал фанатов "мира ценой Украины". Он отметил, что это в 2014 году Россия напала на наше государство и отобрала его часть. Так что озвучивать соответствующие предложения – цинично. Особенно на фоне того, что такие решения могут лишь усугубить аппетиты врага по захвату территорий.

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