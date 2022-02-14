У Кремлі зраділи заяві про "невступ до НАТО": вважають це кроком для стримання "стурбованості"

Вадим Пристайко допустив відмову України від вступу в НАТО, якщо це спинить війну. У Москві вже встигли потішитися, мовляв, це було б "кроком на шляху до відповіді на стурбованості Росії".

Відповідну заяву про можливість відмови України від курсу на вступ в Альянс прокоментував на брифінгу речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє 24 канал.

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Росія про "невступ України до НАТО"

У Кремлі вважають, що офіційна відмова України від ідеї долучитися до Альянсу сприяла б формулюванню "відповіді на російські занепокоєння".

Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова, від ідеї вступу до НАТО – це був би крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські стурбованості,

– заявив Пєсков.

Речник Путіна додав, що в Москві звернули увагу на те, що в Києві посла попросили надати пояснення його слів. "Навряд чи це (заяву Пристайка – 24 канал) можна сприймати як якийсь факт, що відбувся, не маючи концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва", – додав Пєсков.

На завершення він навіть звернув увагу, що в Конституції Україні вказані "зовсім інші цілі".

Заява Пристайка про можливість відмови від вступу в НАТО

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко дав інтерв'ю журналісту BBC Стівену Нолану. Дипломат допустив можливість відмови України від вступу до Альянсу, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. Водночас посол наголосив, що курс на НАТО закріплений у Конституції України. У розмові він також уточнив, що Київ навряд чи зможе відмовитися від мети вступити до Альянсу.

У Володимира Зеленського наголосили, що слід дати нагоду дипломату пояснити свої слова. Водночас речник президента Сергій Никифоров заявив, що курс на вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

У Міністерстві закордонних справ теж прокоментували висловлювання посла. У дипвідомстві запевняють, що фразу Вадима Пристайка про "можливу відмову від НАТО, аби запобігти війні" вирвали з контексту.

Згодом сам Пристайко пояснив свою неоднозначну заяву. Він зауважив, що курс на Альянс є навіть у Конституції й жодних змін немає. Однак не можна зараз розраховувати на НАТО. За його словами, для того, щоб уникнути війни просто зараз, треба бути готовими на компроміси. Проте вони не лежать у сфері Альянсу, а в мінських домовленостях.

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