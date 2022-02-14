В Кремле обрадовались заявлению о "невступление в НАТО"

Вадим Пристайко допустил отказ Украины от вступления в НАТО, если это остановит войну. В Москве уже успели обрадоваться, мол, это было бы "шагом на пути к ответу на озабоченности России".

Соответствующее заявление о возможности отказа Украины от курса на вступление в Альянс прокомментировал на брифинге спикер российского президента Дмитрий Песков, сообщает 24 канал.

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Россия о "невступлении Украины в НАТО"

В Кремле считают, что официальный отказ Украины от идеи присоединиться к Альянсу способствовал бы формулировке "ответа на российские вопросы".

Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ, от идеи вступления в НАТО – это был бы шаг, который бы существенно способствовал формулировке более значимого ответа на российские обеспокоенности,

– заявил Песков.

Спикер Путина добавил, что в Москве обратили внимание на то, что в Киеве посла попросили предоставить объяснение его слов. "Вряд ли это (заявление Пристайко – 24 канал) можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева", – добавил Песков.

В завершение он даже обратил внимание, что в Конституции указаны "совсем другие цели".

В то же время высказывания Пристайко украинских политиков "утешили" значительно меньше, чем российских. Начались разговоры об отставке дипломата.

Порошенко требует отставки Пристайко

Петр Порошенко на заседании согласительного совета фракций Рады призвал отправить в отставку Пристайко. Пятый президент отметил, что впервые со времен Революции Достоинства официальный представитель Украины на международной арене "делает заявление об отказе от НАТО".

По его словам, посол показал, что "шантаж и запугивание Путиным Украины работают". При этом Украина, убежден Порошенко, должна продемонстрировать абсолютно противоположное.

Пристайко – не просто посол, а бывший министр иностранных дел, экс-вице-премьер в правительстве Зеленского, ответственный за евроатлантическую интеграцию. И после возмущения общества опровержения уже мало,

– заявил политик.

Порошенко подытожил, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти – уволить его.

Заявление Пристайко о возможности отказа от вступления в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал интервью журналисту BBC Стивену Нолану. Дипломат допустил возможность отказа Украины от вступления в Альянс, если это поможет предотвратить войну с Россией. В то же время посол подчеркнул, что курс на НАТО закреплен в Конституции Украины. В разговоре он также уточнил, что Киев вряд ли сможет отказаться от цели вступить в Альянс.

У Владимира Зеленского подчеркнули, что следует дать возможность дипломату объяснить свои слова. В то же время спикер президента Сергей Никифоров заявил, что курс на вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

В Министерстве иностранных дел тоже прокомментировали высказывание посла. В дипведомстве уверяют, что фразу Вадима Пристайко о "возможном отказе от НАТО, чтобы предотвратить войну" вырвали из контекста.

Впоследствии сам Пристайко объяснил свое неоднозначное заявление. Он отметил, что курс на Альянс есть даже в Конституции, и никаких изменений нет. Однако нельзя сейчас рассчитывать на НАТО. По его словам, для того, чтобы избежать войны, просто сейчас надо быть готовыми на компромиссы. Однако они лежат не в сфере Альянса, а в минских договоренностях.

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Пристайко занимал высокие должности и при президентстве Порошенко. В частности, в декабре 2014 года правительство назначило его заместителем министра иностранных дел, а в 2017 году –