Атакували "Кинджалом" та Х-69: росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому

У Кропивницькому вранці 6 лютого пролунали вибухи. До цього у місті оголосили тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.

Що відомо про ракетний удар ворога по Кропивницькому?

Тривогу у Кропивницькому оголосили ще о 02:55 6 лютого. Спочатку ворог бив по місту своїми ударними безпілотниками, а згодом додалася загроза через зліт російського літака МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".

О 08:57 Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Кропивницького. Через хвилину, за даними Суспільного, у місті прогриміли перші вибухи.

Після цього ворог запустив у напрямку міста й крилаті ракети. Зокрема, Повітряні сили писали, що ракети рухають у напрямку Кіровоградської області.

Ще вибухи чули у Кропивницькому о 09:03 та 09:05, про що писали місцеві кореспонденти.

За даними моніторингових спільнот, окупанти після "Кинджала", ймовірно, могли пустити у напрямку Кропивницького крилаті ракети Х-69. Вибухи у місті лунали також і о 09:09 та 09:12.

Після цього Повітряні сили повідомили, що в напрямку Кропивницького рухається ще й група ворожих безпілотників. За даними моніторів, до міста летить до 8 літальних апаратів, деякі з яких можуть бути реактивними.

З усім тим, окупанти знову запустили швидкісну ціль у напрямку Кропивницького о 09:19. Попередньо, знову йдеться про гіперзвукову ракету "Кинджал".

Нові вибухи у Кропивницькому також чули о 09:24 та 09:27.

Тобто окупанти здійснили комбіновану атаку по Кропивницькому вранці 6 лютого, вдаривши по місту як гіперзвуковими та крилатими ракетами, так і ударними безпілотниками. У телеграм-каналі monitor закликали жителів Кропивницького бути уважними, адже йде активна атака по місту з боку ворога.

О 09:33 монітори писали, що у напрямку Кропивницького летить ще 6 дронів типу "Шахед".

Про ворожу атаку по Кропивницькому висловився й керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Лейтенант зауважив, що місто від ранку перебуває під масованою атакою росіян, туди летіли ворожі дрони та ракети.

Варто зазначити, що, окрім Кропивницького, вибухи вранці 6 лютого чули також і жителі Миколаєва. Про це також писало Суспільне.

