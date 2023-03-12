Дуже складне завдання, – Кулеба розповів, коли в України будуть західні винищувачі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився щодо постачання західних винищувачів. Глава МЗС назвав це дуже складним завданням.

Дмитро Кулеба зізнався, що не очікує швидкого постачання винищувачів Україні. Він пояснив, що це складне завдання, зокрема через логістику.

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Київ хоче, щоб українських пілотів вже навчали на західних літаках

"Я не очікую, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору", – зазначив Кулеба.

Саме тому, за словами Кулеби, українська сторона вже зараз пропонує розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках.

"Щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на підготовку", – сказав міністр.

Західні винищувачі для України: що відомо

Авіапарк України складається з радянських літаків, найновіший з яких Су-27 1991 року. Питання переходу на західні типи літаків в Україні стояло ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, а війна прискорила цей процес.

Вирішити проблеми України в небі може багатоцільовий літак F-16. За великим рахунком цей тип літака може замінити інші повітряні судна, що має українська армія.

Щоб Україна отримала F-16, відповідне рішення мають прийняти США, які виробляли ці літаки. Лідер США Джо Байден заявляв, що Америка не планує постачати Україні літаки, проте він нічого не сказав про реекспорт.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібні F-16 для протиповітряної оборони, а також успіху в наземних операціях.

У березні з'явилася інформація, що двоє досвідчених пілотів ЗСУ зараз проходять ознайомлення у США з американськими фахівцями. Це потрібно, щоб дослідити рівень знань та умінь українських авіаторів.

Відомо, що передати винищувачі Україні готові Нідерланди та Польща. Проте відповідні кроки західні партнери готові робити тільки в коаліції, як це було з бронетехнікою.