Очень сложная задача, – Кулеба рассказал, когда у Украины будут западные истребители

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу поставки западных истребителей. Глава МИД назвал это очень сложной задачей.

Дмитрий Кулеба признался, что не ожидает скорого снабжение истребителей Украины. Он объяснил, что это сложная задача, в частности, из-за логистики.

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Киев хочет, чтобы украинских пилотов уже обучали на западных самолетах

"Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с логистической и технической точки зрения", – отметил Кулеба.

Именно поэтому, по словам Кулебы, украинская сторона уже сейчас предлагает приступить к подготовке украинских пилотов на западных самолетах.

"Чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время и много месяцев на подготовку", – сказал министр.

Западные истребители для Украины: что известно

Авиапарк Украины состоит из советских самолетов, самый новый из которых Су-27 1991 года. Вопрос перехода на западные типы самолетов в Украине стоял еще до начала полномасштабного вторжения России, а война ускорила этот процесс.

Решить проблемы Украины в небе может многоцелевой самолет F-16. По большому счету, этот тип самолета может заменить другие воздушные суда, которые имеет украинская армия.

Чтобы Украина получила F-16, соответствующее решение должны принять США, производившие эти самолеты. Лидер США Джо Байден заявлял, что Америка не планирует поставлять Украину самолеты, однако он ничего не сказал о реэкспорте.

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В марте появилась информация, что двое опытных пилотов ВСУ сейчас проходят ознакомления в США с американскими специалистами. Это необходимо, чтобы исследовать уровень знаний и умений украинских авиаторов.

Известно, что передать истребители Украине готовы Нидерланды и Польша. Однако соответствующие шаги западные партнеры готовы делать только в коалиции, как это было с бронетехникой.