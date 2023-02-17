Вперше в історії: коли НАТО, ЄС і Україна проведуть тристоронню зустріч у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО 21 лютого зустрінеться з міністром закордонних справ нашої держави. Окрім того, на цих перемовинах буде представник Європейського Союзу зі закордонних справ і безпекової політики.

Зауважимо, що мовиться про Генсека НАТО Єнса Столтенберга, главу МЗС Дмитра Кулебу та представника ЄС Джозефа Борреля. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу – себто в Брюсселі, що у Бельгії.

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"Перша зустріч між Україною, ЄС та НАТО"

Важливо, що після зустрічі посадовці дадуть спільну конференцію для засобів масової інформації – станеться це 21 лютого близько 12:45 за Центральноєвропейським часом. За Київським часом – це близько 14:45.

Окрім того, 17 лютого 2023 року очільник Міністерства закордонних справ зробив заяву щодо цього.

Це буде перша зустріч між Україною, Європейським Союзом і НАТО у такому тристоронньому форматі. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Єнсом Столтенбергом та Джозефом Боррелем для зміцнення нашого партнерства та співпраці у захисті України та Європи,

– написав Кулеба.

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