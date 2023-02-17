Впервые в истории: когда НАТО, ЕС и Украина проведут трехстороннюю встречу в Брюсселе
Источник:НАТО
Генеральный секретарь НАТО 21 февраля встретится с министром иностранных дел нашего государства. Кроме того, на этих переговорах будет представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
Отметим, что речь идет о Генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, главе МИД Дмитрии Кулебе и представителе ЕС Джозефе Борреле. Встреча состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса – то есть в Брюсселе, что в Бельгии.
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"Первая встреча между Украиной, ЕС и НАТО"
Важно, что после встречи чиновники дадут совместную конференцию для СМИ – произойдет это 21 февраля около 12:45 по Центральноевропейскому времени. По Киевскому времени это около 14:45.
Кроме того, 17 февраля 2023 года руководитель Министерства иностранных дел сделал заявление по этому поводу.
Это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в трехстороннем формате. Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Джозефом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы,
– написал Кулеба.
Партнеры продолжают помогать Украине в войне с Россией
- Не так давно члены Североатлантического альянса собирались для того, чтобы обсудить планы Кремля, в частности, о возможном обострении военных действий на территории нашего государства. По словам полковника запаса ВСУ Романа Светана, Москва сейчас пытается определить "предел терпения" НАТО.
- В то же время стало известно, что Нидерланды вместе с Германией и Данией предоставят Украине около 100 танков Leopard. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он отметил, что такое количество техники является весомой поддержкой нашего государства в этой войне.
- Однако нерешенным до сих пор остается вопрос предоставления Украине истребителей. Однако, как отметил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес, украинские пилоты могли бы очень быстро овладеть западной авиацией, в том числе самолетами F-16. Поэтому в ближайшей перспективе, вероятно, Европа и США примут положительное решение по этому поводу.