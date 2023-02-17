Впервые в истории: когда НАТО, ЕС и Украина проведут трехстороннюю встречу в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО 21 февраля встретится с министром иностранных дел нашего государства. Кроме того, на этих переговорах будет представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Отметим, что речь идет о Генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, главе МИД Дмитрии Кулебе и представителе ЕС Джозефе Борреле. Встреча состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса – то есть в Брюсселе, что в Бельгии.

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"Первая встреча между Украиной, ЕС и НАТО"

Важно, что после встречи чиновники дадут совместную конференцию для СМИ – произойдет это 21 февраля около 12:45 по Центральноевропейскому времени. По Киевскому времени это около 14:45.

Кроме того, 17 февраля 2023 года руководитель Министерства иностранных дел сделал заявление по этому поводу.

Это будет первая встреча между Украиной, Европейским Союзом и НАТО в трехстороннем формате. Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Джозефом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы,

– написал Кулеба.

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