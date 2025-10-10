Російські війська продовжують наступальні дії у східних регіонах України. Сили оборони відбивають ворожі штурми і часом повертають втрачені позиції.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, і росіяни, і українці мали успіх на 3 напрямках, передає 24 Канал.

Де просунулися окупанти?

Окупанти мають просування на Куп'янському напрямку.

Геолоковані відеоматеріали за 8 жовтня свідчать, що російські сили нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив 9 жовтня, що російські війська просунулися в межах центрального Куп'янська, у південній частині Тищенківки та на південь від Мирового (обидва населені пункти – на північний захід від Куп'янська).

Російські війська мали успіх у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані відеоматеріали за 9 жовтня показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах південної частини Володимирівки (на південний захід від Дружківки).

Крім того, ворог пройшов вперед на Покровському напрямку.

Геолоковані кадри за 9 жовтня свідчать, що що російські війська просунулися в південно-західній частині Новопавлівки (південніше Покровська) та в центральній частині Удачного (південний захід від Покровська).

Де просунулися ЗСУ?

Російські воєнкори заявили, що українські війська звільнили Андріївку (на північ від Сум). Аналітики ISW вважають, що це правда, оскільки проросійські блогери не мають мотивації поширювати неправдиві дані про українські успіхи.

Один із російських воєнкорів зазначив, що бої на Сумському напрямку здебільшого мають позиційний характер, а велика кількість українських дронів у районі стримує наступ окупантів.

Також Сили оборони нещодавно мали успіх на Лиманському напрямку. За словами Машовця, ЗСУ просунулися в західній і південній частинах Зарічного (на схід від Лимана), а росіяни утримують позиції лише в південній та східній частинах населеного пункту.

Українські сили утримували позиції або просунулися на Дніпропетровщині. Геолоковані кадри за 9 жовтня, показують як український танк здійснює рейд і, ймовірно, знищує російські позиції в південній частині Олексіївки (південний захід від Великомихайлівки), що свідчить: ЗСУ утримують позиції або просунулися в цьому районі, який російські джерела раніше вважали під своїм контролем. Інститут вивчення війни вважає, що росіяни більше не контролюють південну Олексіївку.

Огляд фронту / Карти ISW

