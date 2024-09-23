Інтенсивність боїв значно збільшилась: на якому напрямку наростає загроза

На Покровському та Курахівському напрямках ситуація залишається важкою. Проте за останній тиждень відбулись певні зміни в наступальних діях ворога.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, наголосивши, що також значно змінилась інтенсивність атак окупантів. Водночас українським десантникам вдалося відбити штурм ворога, який намагався прорватися на Курахівському напрямку.

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Акценти наступу росіян змістилися

Якщо раніше росіяни активно діяли на Покровському напрямку, то зараз, попри те, що вони там не зупинились, змістили наступальні акценти на Курахівський.

Це відбулось після того, коли противник побачив, що були заведені відносно невеликі резерви ЗСУ поблизу Покровська. Тоді він переорієнтувався і зосередився на Кураховому.

Якщо подивитись на мапу, то в напрямку Курахового ворог створив вклинення, яке б він дуже хотів розширити, а також завершити оперативне охоплення, щоб українські війська залишились всередині. Проте наші захисники поступово відходять на позиції,

– зауважив Романенко.

Загалом на цьому напрямку підвищилась інтенсивність боїв: якщо раніше за добу відбувалось 120 штурмів, то зараз їхня кількість доходить до 200.

Це свідчить про те, що противник ще має наступальний ресурс, однак він не такий, як раніше, коли він просувався на всіх ділянках – від Куп'янська до Вугледару та Запорізького напрямку. Водночас темп просування у росіян залишається суттєвим, що забезпечує їм рух вперед,

– наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Для українських сил наразі залишаються невирішені 2 питання:

постачання озброєння, техніки та боєприпасів за допомогою наших союзників;

розв'язання проблеми укомплектування в підрозділах, які воюють на лінії зіткнення, а також потрібні підготовлені військовослужбовці для формування резервних бригад.

Це має, на думку Ігоря Романенко, допомогти нам виконати завдання стратегічної оборонної операції, яка має 3 мети:

зупинити просування ворога;

ліквідація якомога більше озброєння, техніки та особового складу противника;

за умови виконання перших двох – формування резервів для того, щоб закінчити процес стабілізації у 2024 році і розпочати деокупаційні дії у 2025-му.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан наголосив, що ворог активно просувається на Курахівському напрямку і вже підійшов майже до Курахівського водосховища. Якщо росіянам вдасться дійти до Курахового, тоді, на його думку, не буде сенсу вибивати його звідти, ЗСУ доведеться виходити з Невельського, щоб вирівняти фронт.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті