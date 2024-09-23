У 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді розповіли, що досягнути раптовості окупантам не вдалось, адже наші десантники відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки.

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Як десантники відбивали атаку ворога на Курахівському напрямку

З марною надією прорвати оборону 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади у районі Костянтинівки на Донеччині на штурм виїхало 14 бронемашин з піхотою та 6 ворожих танків,

– розповіли наші військові.

Окупанти знову відчули міць Таврійських десантників, які застосували проти ворога артилерію, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, мінні загородження.

У ході бою наші воїни спалили 2 ворожих танки та 2 бронемашини з десантом. Ще один танк був підбитий. Інша техніка вдалась до ганебної втечі,

– розповіли військові.

Наші десантники розповіли, що оператори ударних дронів влаштували за піхотою ефектне сафарі.

Як десантники відбили штурм росіян на Курахівському напрямку: дивіться відео

Десантники розповіли, що одному з російських штурмовиків від прицільного скиду з дрона відірвало обидві ноги.

"Ось який кінець чекає на тих, хто приходить на чужу землю вбивати українців", – зазначили військові.

До речі, тільки за останню добу ворог втратив на фронті 1330 окупантів, з 24 лютого 2022 року – 643 7500 ворогів.