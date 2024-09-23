У 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде рассказали, что достичь внезапности оккупантам не удалось, ведь наши десантники открыли огонь по вражеским колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки.

Смотрите также Россия давит на Кураховском и Покровском направлениях: карта боевых действий по состоянию на 21 сентября

Как десантники отражали атаку врага на Кураховском направлении

С тщетной надеждой прорвать оборону 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе Константиновки Донецкой области на штурм выехало 14 бронемашин с пехотой и 6 вражеских танков,

– рассказали наши военные.

Оккупанты снова почувствовали мощь Таврических десантников, которые применили против врага артиллерию, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения.

В ходе боя наши воины сожгли 2 вражеских танка и 2 бронемашины с десантом. Еще один танк был подбит. Другая техника прибегла к позорному бегству,

– рассказали военные.

Наши десантники рассказали, что операторы ударных дронов устроили за пехотой эффектное сафари.

Как десантники отбили штурм россиян на Кураховском направлении: смотрите видео

Десантники рассказали, что одному из российских штурмовиков от прицельного сброса с дрона оторвало обе ноги.

"Вот какой конец ждет тех, кто приходит на чужую землю убивать украинцев", – отметили военные.

Кстати, только за последние сутки враг потерял на фронте 1330 оккупантов, с 24 февраля 2022 года – 643 7500 врагов.