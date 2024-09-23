По состоянию на утро 23 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 643 тысячи бойцов.
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Потери врага
- Личного состава – около 643 7500 (+1330),
- танков – 8784 (+16),
- боевых бронированных машин – 17252 (+30),
- артиллерийских систем – 18414 (+81),
- РСЗО – 1197 (+2),
- средств ПВО – 949 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15699 (+71),
- крылатых ракет – 2595 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 25102 (+79),
- специальной техники – 3145 (+1).
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Потери врага на 23 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ