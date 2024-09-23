По состоянию на утро 23 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 643 тысячи бойцов.

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Потери врага

  • Личного состава – около 643 7500 (+1330),
  • танков – 8784 (+16),
  • боевых бронированных машин – 17252 (+30),
  • артиллерийских систем – 18414 (+81),
  • РСЗО – 1197 (+2),
  • средств ПВО – 949 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15699 (+71),
  • крылатых ракет – 2595 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25102 (+79),
  • специальной техники – 3145 (+1).

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Потери врага на 23 сентябряПотери врага на 23 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ