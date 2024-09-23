По состоянию на утро 23 сентября потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 643 тысячи бойцов.

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Потери врага

Личного состава – около 643 7500 (+1330),

танков – 8784 (+16),

боевых бронированных машин – 17252 (+30),

артиллерийских систем – 18414 (+81),

РСЗО – 1197 (+2),

средств ПВО – 949 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15699 (+71),

крылатых ракет – 2595 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 25102 (+79),

специальной техники – 3145 (+1).

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