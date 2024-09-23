Станом на ранок 23 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 643 тисячі бійців.

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Втрати ворога

  • Особового складу – близько 643 7500 (+1330),
  • танків – 8784 (+16),
  • бойових броньованих машин – 17252 (+30),
  • артилерійських систем – 18414 (+81),
  • РСЗВ – 1197 (+2),
  • засобів ППО – 949 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 328 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
  • крилатих ракет – 2595 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79),
  • спеціальної техніки – 3145 (+1).

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Втрати ворога на 23 вересняВтрати ворога на 23 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ