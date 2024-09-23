Станом на ранок 23 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 643 тисячі бійців.
Читайте також Склади з "Іскандерами" й аеродром Шайковка: дрони СБУ відпрацювали по військових об'єктах Росії
Втрати ворога
- Особового складу – близько 643 7500 (+1330),
- танків – 8784 (+16),
- бойових броньованих машин – 17252 (+30),
- артилерійських систем – 18414 (+81),
- РСЗВ – 1197 (+2),
- засобів ППО – 949 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),
- крилатих ракет – 2595 (+0),
- кораблів / катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79),
- спеціальної техніки – 3145 (+1).
Дивіться також Знищені або пошкоджені 58 складських будівель, депо: супутникові знімки 23 арсеналу біля Торопця
Втрати ворога на 23 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ