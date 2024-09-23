Станом на ранок 23 вересня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 643 тисячі бійців.

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Втрати ворога

Особового складу – близько 643 7500 (+1330),

танків – 8784 (+16),

бойових броньованих машин – 17252 (+30),

артилерійських систем – 18414 (+81),

РСЗВ – 1197 (+2),

засобів ППО – 949 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15699 (+71),

крилатих ракет – 2595 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 25102 (+79),

спеціальної техніки – 3145 (+1).

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