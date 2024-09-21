По данным Генштаба, россияне нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам 5 ракетных ударов и 73 авиационных удара. Кроме того, враг совершил 5300 обстрелов, в частности, 215 из РСЗО.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении зафиксировано 3 вражеские атаки возле Волчанска.

Россияне атаковали вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении было 19 атак. ВСУ остановили все штурмы врага вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.

На Лиманском направлении украинская армия отразила 10 российских атак возле Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия россияне направляли на Невское, где провели еще 8 атак.

Россияне сосредотачивают внимание возле Невского: смотрите на карте

На Северском направлении ВСУ отбили 1 штурм вблизи Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты 9 раз хотели прорвать оборону возле Часового Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы.

Россияне штурмовали возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении россияне совершили 9 атак возле населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка.

Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ отбили 36 вражеских штурмов возле населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.

36 раз россияне штурмовали на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 58 атак в районах Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. Наиболее активными россияне были возле Георгиевки – зафиксировано за сутки 21 штурм.

Россияне атаковали Георгиевку: смотрите на карте

На Времовском направлении враг атаковал 18 раз украинские позиции возле Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявленки.

Россияне штурмовали вблизи Угледара: смотрите на карте

На Ореховском направлении состоялось 6 боестолкновений возле Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне провели 3 безуспешные атаки.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок нет.

У Курской области авиация России нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 КАБов по своей территории.