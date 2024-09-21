По данным Генштаба, россияне нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам 5 ракетных ударов и 73 авиационных удара. Кроме того, враг совершил 5300 обстрелов, в частности, 215 из РСЗО.
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Какова ситуация на фронте
На Харьковском направлении зафиксировано 3 вражеские атаки возле Волчанска.
Россияне атаковали вблизи Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении было 19 атак. ВСУ остановили все штурмы врага вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.
На Лиманском направлении украинская армия отразила 10 российских атак возле Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Тернов и Заречного. Основные усилия россияне направляли на Невское, где провели еще 8 атак.
Россияне сосредотачивают внимание возле Невского: смотрите на карте
На Северском направлении ВСУ отбили 1 штурм вблизи Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты 9 раз хотели прорвать оборону возле Часового Яра, Калиновки, Ивановского и Белой Горы.
Россияне штурмовали возле Часового Яра: смотрите на карте
На Торецком направлении россияне совершили 9 атак возле населенных пунктов Дачное, Торецк и Щербиновка.
Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении ВСУ отбили 36 вражеских штурмов возле населенных пунктов Зеленое Поле, Мариновка, Красный Яр, Воздвиженка, Новоторецк, Миролюбовка, Гродовка, Красное, Селидово и Новогродовка.
36 раз россияне штурмовали на Покровском направлении: смотрите на карте
На Кураховском направлении ВСУ отбили 58 атак в районах Цукурино, Желанное Первое, Георгиевка, Горняк, Дальнее, Александровка, Екатериновка и Константиновка. Наиболее активными россияне были возле Георгиевки – зафиксировано за сутки 21 штурм.
Россияне атаковали Георгиевку: смотрите на карте
На Времовском направлении враг атаковал 18 раз украинские позиции возле Угледара, Пречистовки, Новодаровки и Богоявленки.
Россияне штурмовали вблизи Угледара: смотрите на карте
На Ореховском направлении состоялось 6 боестолкновений возле Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении россияне провели 3 безуспешные атаки.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок нет.
У Курской области авиация России нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 КАБов по своей территории.